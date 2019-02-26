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Марпосадские девчонки остановились в шаге от победы

На III этапе всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных школ, проходящих на базе отдыха "Изумрудное" Нижегородской области, принимали участие не только юноши, но и представительницы прекрасного пола, причем также в двух возрастных группах. Оставить без внимания девчачий турнир было бы с нашей стороны неправильно и даже невежливо, тем более что рассказать есть о чем.

Участником от Чувашии в старшей группе (2001-2002 г.р.) стала команда Гимназии №1 из Мариинского Посада, в cредней группе (2003-2004 г.р.) - СОШ №61 из Чебоксар.

Более юные школьницы СОШ №61 уступили в обеих играх группового этапа с минимальным счетом и продолжили выступление только за 9-12 места. Обыграв представительниц Саратовской области, наши девчонки не смогли продлить победную серию и проиграли в игре за 9-10 место.

Группа «В» 1 2 3 В Н П Р/М О М
1
Башкортостан
 значок футбольного мяча 2:0 1:0 2 0 0 3-0 6 1
2

Мордовия

 0:2 значок футбольного мяча 2:1 1 0 1 2-3 3 2
3

Чувашия

СОШ №61 Чебоксары

 0:1 1:2 значок футбольного мяча 0 0 2 1-3 0 3

 

Матч за 9-12 место

Чувашия

СОШ №61 Чебоксары

Саратовская область

 1:0
Матч за 9-10 место

Пензенская область

Чувашия

СОШ №61 Чебоксары

 1:0

Более удачным получилось выступление наших гимназисток из Мариинского Посада в старшей группе. Подопечные Артемия Филинова со стопроцентным результатом завершили групповой этап, обыграв на своем пути школьниц Марий Эл (2:1) и Татарстана (3:0). Затем в непростом полуфинальном поединке они сломили сопротивление кировчанок (2:1) и вышли в финал турнира ПФО. Финальный матч выдался не менее упорным, но к большому сожалению завершился не в пользу девчонок из Мариинского Посада. Наши первыми открыли счет в матче, но позволили удмурткам сначала сравнять счет, а за 2 минуты до конца забить победный. Хоть и не получилось у футболисток Гимназии №1 занять первое место и выйти в финальный этап проекта "Мини-футбол - в школу", надо признать, что выступление марпосадской команды было весьма успешным, с чем мы их и поздравляем. Молодцы! Еще одним приятным событием стало признание нашей Аделины Алексеевой лучшим игроком турнира!

Группа «Г» 1 2 3 В Н П Р/М О М
1
Чувашия
Гимназия №1 Марпосад
 значок футбольного мяча 6:1 2:0 2 0 0 8-1 6 1
2

Марий Эл

СОШ с.Пектубаево

 1:6 значок футбольного мяча 2:1 1 0 1 3-3 3 2
3

Татарстан

Гимназия№75 Казань

 0:2 1:2 значок футбольного мяча 0 0 2 1-5 0 3

 

Полуфиналы
Чувашия
Гимназия №1 Марпосад

Кировская область

СОШ №58 Киров

 2:1
Финал

Удмуртия

МБОУ СШ№100 Ижевск
Чувашия
Гимназия №1 Марпосад
 2:1
Гимназия №1 Марпосад 2001-2002 г.р
Тренер женской команды Артемий Филинов

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  • Просмотров: 64
  • Дата: 26-02-2019 |

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