Марпосадские девчонки остановились в шаге от победы

На III этапе всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных школ, проходящих на базе отдыха "Изумрудное" Нижегородской области, принимали участие не только юноши, но и представительницы прекрасного пола, причем также в двух возрастных группах. Оставить без внимания девчачий турнир было бы с нашей стороны неправильно и даже невежливо, тем более что рассказать есть о чем.
Участником от Чувашии в старшей группе (2001-2002 г.р.) стала команда Гимназии №1 из Мариинского Посада, в cредней группе (2003-2004 г.р.) - СОШ №61 из Чебоксар.
Более юные школьницы СОШ №61 уступили в обеих играх группового этапа с минимальным счетом и продолжили выступление только за 9-12 места. Обыграв представительниц Саратовской области, наши девчонки не смогли продлить победную серию и проиграли в игре за 9-10 место.
|№
|Группа «В»
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|М
|1
|
Башкортостан
|2:0
|1:0
|2
|0
|0
|3-0
|6
|1
|2
|
Мордовия
|0:2
|2:1
|1
|0
|1
|2-3
|3
|2
|3
|
Чувашия
СОШ №61 Чебоксары
|0:1
|1:2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|3
|Матч за 9-12 место
|
Чувашия
СОШ №61 Чебоксары
|
Саратовская область
|1:0
|Матч за 9-10 место
|
Пензенская область
|
Чувашия
СОШ №61 Чебоксары
|1:0
Более удачным получилось выступление наших гимназисток из Мариинского Посада в старшей группе. Подопечные Артемия Филинова со стопроцентным результатом завершили групповой этап, обыграв на своем пути школьниц Марий Эл (2:1) и Татарстана (3:0). Затем в непростом полуфинальном поединке они сломили сопротивление кировчанок (2:1) и вышли в финал турнира ПФО. Финальный матч выдался не менее упорным, но к большому сожалению завершился не в пользу девчонок из Мариинского Посада. Наши первыми открыли счет в матче, но позволили удмурткам сначала сравнять счет, а за 2 минуты до конца забить победный. Хоть и не получилось у футболисток Гимназии №1 занять первое место и выйти в финальный этап проекта "Мини-футбол - в школу", надо признать, что выступление марпосадской команды было весьма успешным, с чем мы их и поздравляем. Молодцы! Еще одним приятным событием стало признание нашей Аделины Алексеевой лучшим игроком турнира!
|№
|Группа «Г»
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|М
|1
|
Чувашия
Гимназия №1 Марпосад
|6:1
|2:0
|2
|0
|0
|8-1
|6
|1
|2
|
Марий Эл
СОШ с.Пектубаево
|1:6
|2:1
|1
|0
|1
|3-3
|3
|2
|3
|
Татарстан
Гимназия№75 Казань
|0:2
|1:2
|0
|0
|2
|1-5
|0
|3
|Полуфиналы
|
Чувашия
Гимназия №1 Марпосад
|
Кировская область
СОШ №58 Киров
|2:1
|Финал
|
Удмуртия
МБОУ СШ№100 Ижевск
|
Чувашия
Гимназия №1 Марпосад
|2:1
- Просмотров: 64
- Дата: 26-02-2019
|