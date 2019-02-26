Марпосадские девчонки остановились в шаге от победы

На III этапе всероссийских соревнований по мини-футболу (футзалу) среди команд общеобразовательных школ, проходящих на базе отдыха "Изумрудное" Нижегородской области, принимали участие не только юноши, но и представительницы прекрасного пола, причем также в двух возрастных группах. Оставить без внимания девчачий турнир было бы с нашей стороны неправильно и даже невежливо, тем более что рассказать есть о чем.

Участником от Чувашии в старшей группе (2001-2002 г.р.) стала команда Гимназии №1 из Мариинского Посада, в cредней группе (2003-2004 г.р.) - СОШ №61 из Чебоксар.

Более юные школьницы СОШ №61 уступили в обеих играх группового этапа с минимальным счетом и продолжили выступление только за 9-12 места. Обыграв представительниц Саратовской области, наши девчонки не смогли продлить победную серию и проиграли в игре за 9-10 место.

№ Группа «В» 1 2 3 В Н П Р/М О М 1 Башкортостан 2:0 1:0 2 0 0 3-0 6 1 2 Мордовия 0:2 2:1 1 0 1 2-3 3 2 3 Чувашия СОШ №61 Чебоксары 0:1 1:2 0 0 2 1-3 0 3

Матч за 9-12 место Чувашия СОШ №61 Чебоксары Саратовская область 1:0 Матч за 9-10 место Пензенская область Чувашия СОШ №61 Чебоксары 1:0

Более удачным получилось выступление наших гимназисток из Мариинского Посада в старшей группе. Подопечные Артемия Филинова со стопроцентным результатом завершили групповой этап, обыграв на своем пути школьниц Марий Эл (2:1) и Татарстана (3:0). Затем в непростом полуфинальном поединке они сломили сопротивление кировчанок (2:1) и вышли в финал турнира ПФО. Финальный матч выдался не менее упорным, но к большому сожалению завершился не в пользу девчонок из Мариинского Посада. Наши первыми открыли счет в матче, но позволили удмурткам сначала сравнять счет, а за 2 минуты до конца забить победный. Хоть и не получилось у футболисток Гимназии №1 занять первое место и выйти в финальный этап проекта "Мини-футбол - в школу", надо признать, что выступление марпосадской команды было весьма успешным, с чем мы их и поздравляем. Молодцы! Еще одним приятным событием стало признание нашей Аделины Алексеевой лучшим игроком турнира!

№ Группа «Г» 1 2 3 В Н П Р/М О М 1 Чувашия Гимназия №1 Марпосад 6:1 2:0 2 0 0 8-1 6 1 2 Марий Эл СОШ с.Пектубаево 1:6 2:1 1 0 1 3-3 3 2 3 Татарстан Гимназия№75 Казань 0:2 1:2 0 0 2 1-5 0 3