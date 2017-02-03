Определены победители II этапа всероссийского соревнования "Мини-футбол в школу"

По итогам заключительных встреч были выявлены сильнейшие, которые получили право представлять регион на окружном этапе. Среди победителей – школьные дружины по мини-футболу чебоксарской СОШ №61, Аликовской СОШ им. И.Я. Яковлева, Вурнарской СОШ №2, гимназии №1 г. Мариинский Посад, Ядринской СОШ №3 и Ибресинской СОШ №2.

Итоги регионального этапа:

Мальчики :

I группа – 2005-2006 гг.р.: 1. «СОШ №61» (г.Чебоксары), 2. СОШ №1 (г.Мариинский Посад), 3. СОШ №6 (г.Шумерля);

II группа – 2003-2004 гг.р.: 1. Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева, 2. Красночетайская СОШ, 3. СОШ №2 (п.Вурнары);

III группа – 2001-2002 гг.р.: 1. СОШ №2 (п.Вурнары), 2. СОШ №2 (п.Ибреси), 3.СОШ №61 (г.Чебоксары);

IV группа – 1999-2000 гг.р.: 1. СОШ №61 (г.Чебоксары), 2. СОШ №2 (п.Вурнары), 3. Гимназия №1 (г.Чебоксары).

Девочки:

I группа – 2005 -2006 гг.р.: 1. Гимназия №1 (г.Мариинский Посад), 2. СОШ №2 (п.Ибреси), 3. СОШ №1 (г.Шумерля);

II группа – 2003-2004 гг.р.: 1. Гимназия №1 (г.Мариинский Посад), 2. СОШ №61 (г.Чебоксары), 3. СОШ №2 (п.Ибреси);

III группа – 2001-2002 гг.р.: 1. СОШ №3 (г.Ядрин), 2. СОШ №6 (г.Шумерля), 3. СОШ №2 (п.Ибреси);

IV группа – 1999-2000 гг.р.: 1. СОШ №2 (п.Ибреси), 2. СОШ №2 (г.Ядрин), 3. СОШ №6 (г.Шумерля).

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики