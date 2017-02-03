Логотипы команд
Мини-футбол.Высший дивизион
М Команда И О
1 Динамо 14 30
2 Волга 14 26
3 ОМОН-Эстет 14 25
4 ГАИ-Green-Go 14 24
5 Химик-АВГУСТ 14 20
6 ЧГПУ 14 20
7 Спутник-ДЮСШ №1 14 13
8 Красный Октябрь 14 1
турнирная таблица
календарь и результаты
Бомбардиры
Кирилл Иванов
// Динамо 		18 (1)
Руслан Александров
// ОМОН-Эстет 		17
Андрей Прокопьев
// Динамо 		15
Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1 		14
Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo 		11
Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo 		11
Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ 		11
Мини-футбол.Первый дивизион
М Команда И О
1 Гранит 11 28
2 ДЮСШ-ЧГУ-Эврика 11 28
3 Канмаш-Лидер 11 28
4 Пенсионный фонд 11 22
5 Комплект21 11 19
6 Спецподразделение 11 15
7 Дина-Старые Урмары 11 12
8 Романа 11 11
9 Бурилы-Чайка 11 10
10 Элфорт-Атлетико 11 7
11 Факел 11 6
12 БоМиК 11 6
турнирная таблица
Бомбардиры
Алексей Кириллов
// Гранит 		19 (3)
Артур Павлов
// Пенсионный фонд 		9
Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер 		9
Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд 		8 (1)
Мини-футбол. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга-ТАВ-Урмары 7 19
2 Динамо 7 18
3 Крылья 6 16
4 Заря-ЭКРА 7 10
5 Тайфун-ДМБ 7 10
6 Фемида 7 10
7 Молочный двор 6 7
8 Сталь 7 6
9 Ирбис 7 3
10 Союз 7 0
подробная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Алексеев Олег
// Крылья 		19 (1)
Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары 		17 (1)
Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары 		13
Абрамов Николай
// Динамо 		11
Красных Андрей
// Динамо 		10
Иванов Олег
// Фемида 		9 (1)

Определены победители II этапа всероссийского соревнования "Мини-футбол в школу"

По итогам заключительных встреч были выявлены сильнейшие, которые получили право представлять регион на окружном этапе. Среди победителей – школьные дружины по мини-футболу чебоксарской СОШ №61, Аликовской СОШ им. И.Я. Яковлева, Вурнарской СОШ №2, гимназии №1 г. Мариинский Посад, Ядринской СОШ №3 и Ибресинской СОШ №2.

 

Итоги регионального этапа:

Мальчики :

I группа – 2005-2006 гг.р.: 1. «СОШ №61» (г.Чебоксары), 2. СОШ №1 (г.Мариинский Посад), 3. СОШ №6 (г.Шумерля);

II группа – 2003-2004 гг.р.: 1. Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева, 2. Красночетайская СОШ, 3. СОШ №2 (п.Вурнары);

III группа – 2001-2002 гг.р.: 1. СОШ №2 (п.Вурнары), 2. СОШ №2 (п.Ибреси), 3.СОШ №61 (г.Чебоксары);

IV группа – 1999-2000 гг.р.: 1. СОШ №61 (г.Чебоксары), 2. СОШ №2 (п.Вурнары), 3. Гимназия №1 (г.Чебоксары).

 

Девочки:

I группа – 2005 -2006 гг.р.: 1. Гимназия №1 (г.Мариинский Посад), 2. СОШ №2 (п.Ибреси), 3. СОШ №1 (г.Шумерля);

II группа – 2003-2004 гг.р.: 1. Гимназия №1 (г.Мариинский Посад), 2. СОШ №61 (г.Чебоксары), 3. СОШ №2 (п.Ибреси);

III группа – 2001-2002 гг.р.: 1. СОШ №3 (г.Ядрин), 2. СОШ №6 (г.Шумерля), 3. СОШ №2 (п.Ибреси);

IV группа – 1999-2000 гг.р.: 1. СОШ №2 (п.Ибреси), 2. СОШ №2 (г.Ядрин), 3. СОШ №6 (г.Шумерля).

 

Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики

 

Мини-футбол в школы. Дети 2005 г.р.- СОШ №61

 

Мини-футбол в школы. Дети 1999 г.р.- СОШ №61

 

Мини-футбол в школы. Дети 1999 г.р.-

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