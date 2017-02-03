Определены победители II этапа всероссийского соревнования "Мини-футбол в школу"

|Мини-футбол.Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Динамо
|14
|30
|2
|Волга
|14
|26
|3
|ОМОН-Эстет
|14
|25
|4
|ГАИ-Green-Go
|14
|24
|5
|Химик-АВГУСТ
|14
|20
|6
|ЧГПУ
|14
|20
|7
|Спутник-ДЮСШ №1
|14
|13
|8
|Красный Октябрь
|14
|1
|турнирная таблица
|календарь и результаты
|Бомбардиры
|Кирилл Иванов
// Динамо
|18 (1)
|Руслан Александров
// ОМОН-Эстет
|17
|Андрей Прокопьев
// Динамо
|15
|Василий Дементьев
// Спутник-ДЮСШ №1
|14
|Максим Иванов
// ГАИ-GreenGo
|11
|Денис Шингирей
// ГАИ-GreenGo
|11
|Михаил Петров
// Химик-АВГУСТ
|11
|Мини-футбол.Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Гранит
|11
|28
|2
|ДЮСШ-ЧГУ-Эврика
|11
|28
|3
|Канмаш-Лидер
|11
|28
|4
|Пенсионный фонд
|11
|22
|5
|Комплект21
|11
|19
|6
|Спецподразделение
|11
|15
|7
|Дина-Старые Урмары
|11
|12
|8
|Романа
|11
|11
|9
|Бурилы-Чайка
|11
|10
|10
|Элфорт-Атлетико
|11
|7
|11
|Факел
|11
|6
|12
|БоМиК
|11
|6
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Алексей Кириллов
// Гранит
|19 (3)
|Артур Павлов
// Пенсионный фонд
|9
|Рамиль Темергалиев
// Канмаш-Лидер
|9
|Иван Лукьянов
// Пенсионный фонд
|8 (1)
|Мини-футбол. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга-ТАВ-Урмары
|7
|19
|2
|Динамо
|7
|18
|3
|Крылья
|6
|16
|4
|Заря-ЭКРА
|7
|10
|5
|Тайфун-ДМБ
|7
|10
|6
|Фемида
|7
|10
|7
|Молочный двор
|6
|7
|8
|Сталь
|7
|6
|9
|Ирбис
|7
|3
|10
|Союз
|7
|0
|подробная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Алексеев Олег
// Крылья
|19 (1)
|Краснов Александр
// Волга-ТАВ-Урмары
|17 (1)
|Игнатьев Андрей
// Волга-ТАВ-Урмары
|13
|Абрамов Николай
// Динамо
|11
|Красных Андрей
// Динамо
|10
|Иванов Олег
// Фемида
|9 (1)
По итогам заключительных встреч были выявлены сильнейшие, которые получили право представлять регион на окружном этапе. Среди победителей – школьные дружины по мини-футболу чебоксарской СОШ №61, Аликовской СОШ им. И.Я. Яковлева, Вурнарской СОШ №2, гимназии №1 г. Мариинский Посад, Ядринской СОШ №3 и Ибресинской СОШ №2.
Итоги регионального этапа:
Мальчики :
I группа – 2005-2006 гг.р.: 1. «СОШ №61» (г.Чебоксары), 2. СОШ №1 (г.Мариинский Посад), 3. СОШ №6 (г.Шумерля);
II группа – 2003-2004 гг.р.: 1. Аликовская СОШ им. И.Я.Яковлева, 2. Красночетайская СОШ, 3. СОШ №2 (п.Вурнары);
III группа – 2001-2002 гг.р.: 1. СОШ №2 (п.Вурнары), 2. СОШ №2 (п.Ибреси), 3.СОШ №61 (г.Чебоксары);
IV группа – 1999-2000 гг.р.: 1. СОШ №61 (г.Чебоксары), 2. СОШ №2 (п.Вурнары), 3. Гимназия №1 (г.Чебоксары).
Девочки:
I группа – 2005 -2006 гг.р.: 1. Гимназия №1 (г.Мариинский Посад), 2. СОШ №2 (п.Ибреси), 3. СОШ №1 (г.Шумерля);
II группа – 2003-2004 гг.р.: 1. Гимназия №1 (г.Мариинский Посад), 2. СОШ №61 (г.Чебоксары), 3. СОШ №2 (п.Ибреси);
III группа – 2001-2002 гг.р.: 1. СОШ №3 (г.Ядрин), 2. СОШ №6 (г.Шумерля), 3. СОШ №2 (п.Ибреси);
IV группа – 1999-2000 гг.р.: 1. СОШ №2 (п.Ибреси), 2. СОШ №2 (г.Ядрин), 3. СОШ №6 (г.Шумерля).
Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: michaelS
- Просмотров: 58
- Дата: 03-02-2017
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