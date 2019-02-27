И, вновь, вторые...

Сегодня на базе отдыха "Изумрудное" Нижегородской области завершился III этап всероссийского проекта "Мини-футбол - в школу" среди девочек 2007-2008 г.р.

Во всех возрастах, кроме 2003-2004 г.р., женские команды от Чувашии представлены Гимназией №1 из Мариинского Посада. Как мы уже сообщали ранее, девочки 2001-2002 г.р. остановились в шаге от первого места, уступив Удмуртии в финале.

Теперь, очередь побороться за выход в финальный этап дошла до девочек 2007-2008 г.р. В группу к нашей команде достались коллективы из Самарской области и Удмуртии. Победа над Удмуртией в первом туре во многом стала определяющей в борьбе за выход в плей-офф, потому как следующий свой матч Удмуртия выиграла, что позволило нашим играть в заключительном матче на ничью. С этой задачей чувашские гимназистки справились и заслуженно вышли в полуфинал.

Полуфинал против Татарстана для наших девчонок сложился на удивление легко. Забив в каждом тайме по парочке голов, подопечные Артемия Филинова вышли в финал, соперником в котором стали хозяева турнира. К сожалению, и на этот раз подняться на высшую ступень нашим футболисткам не удалось. Пропустив по разу в каждом тайме, мы вновь уступили первое место, а вместе с ним и возможность выступить на финальном этапе проекта "Мини-футбол - в школу".

№ Группа «Г» 1 2 3 В Н П Р/М О М 1 Чувашия Гимназия №1 Марпосад 1:0 1:1 1 1 0 2-1 4 1 2 Удмуртия ... 0:1 3:0 1 0 1 3-1 3 2 3 Самарская область ... 1:1 0:3 0 1 1 1-4 1 3

Полуфиналы Чувашия Гимназия №1 Марпосад Татарстан ... 4:0 Финал Нижегородская область ... Чувашия Гимназия №1 Марпосад 2:0

Серебряный призер - "Гимназия №1" Мариинский Посад 2007-2008 г.р.