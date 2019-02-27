И, вновь, вторые...
Сегодня на базе отдыха "Изумрудное" Нижегородской области завершился III этап всероссийского проекта "Мини-футбол - в школу" среди девочек 2007-2008 г.р.
Во всех возрастах, кроме 2003-2004 г.р., женские команды от Чувашии представлены Гимназией №1 из Мариинского Посада. Как мы уже сообщали ранее, девочки 2001-2002 г.р. остановились в шаге от первого места, уступив Удмуртии в финале.
Теперь, очередь побороться за выход в финальный этап дошла до девочек 2007-2008 г.р. В группу к нашей команде достались коллективы из Самарской области и Удмуртии. Победа над Удмуртией в первом туре во многом стала определяющей в борьбе за выход в плей-офф, потому как следующий свой матч Удмуртия выиграла, что позволило нашим играть в заключительном матче на ничью. С этой задачей чувашские гимназистки справились и заслуженно вышли в полуфинал.
Полуфинал против Татарстана для наших девчонок сложился на удивление легко. Забив в каждом тайме по парочке голов, подопечные Артемия Филинова вышли в финал, соперником в котором стали хозяева турнира. К сожалению, и на этот раз подняться на высшую ступень нашим футболисткам не удалось. Пропустив по разу в каждом тайме, мы вновь уступили первое место, а вместе с ним и возможность выступить на финальном этапе проекта "Мини-футбол - в школу".
|№
|Группа «Г»
|1
|2
|3
|В
|Н
|П
|Р/М
|О
|М
|1
|
Чувашия
Гимназия №1 Марпосад
|1:0
|1:1
|1
|1
|0
|2-1
|4
|1
|2
|
Удмуртия
...
|0:1
|3:0
|1
|0
|1
|3-1
|3
|2
|3
|
Самарская область
...
|1:1
|0:3
|0
|1
|1
|1-4
|1
|3
|Полуфиналы
|
Чувашия
Гимназия №1 Марпосад
|
Татарстан
...
|4:0
|Финал
|
Нижегородская область
...
|
Чувашия
Гимназия №1 Марпосад
|2:0
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- Дата: 27-02-2019
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