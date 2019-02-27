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И, вновь, вторые...

Сегодня на базе отдыха "Изумрудное" Нижегородской области завершился III этап всероссийского проекта "Мини-футбол - в школу" среди девочек 2007-2008 г.р.

Во всех возрастах, кроме 2003-2004 г.р., женские команды от Чувашии представлены Гимназией №1 из Мариинского Посада. Как мы уже сообщали ранее, девочки 2001-2002 г.р. остановились в шаге от первого места, уступив Удмуртии в финале.

Теперь, очередь побороться за выход в финальный этап дошла до девочек 2007-2008 г.р. В группу к нашей команде достались коллективы из Самарской области и Удмуртии. Победа над Удмуртией в первом туре во многом стала определяющей в борьбе за выход в плей-офф, потому как следующий свой матч Удмуртия выиграла, что позволило нашим играть в заключительном матче на ничью. С этой задачей чувашские гимназистки справились и заслуженно вышли в полуфинал.

Полуфинал против Татарстана для наших девчонок сложился на удивление легко. Забив в каждом тайме по парочке голов, подопечные Артемия Филинова вышли в финал, соперником в котором стали хозяева турнира. К сожалению, и на этот раз подняться на высшую ступень нашим футболисткам не удалось. Пропустив по разу в каждом тайме, мы вновь уступили первое место, а вместе с ним и возможность выступить на финальном этапе проекта "Мини-футбол - в школу". 

Группа «Г» 1 2 3 В Н П Р/М О М
1
Чувашия
Гимназия №1 Марпосад
 значок футбольного мяча 1:0 1:1 1 1 0 2-1 4 1
2

Удмуртия

...

 0:1 значок футбольного мяча 3:0 1 0 1 3-1 3 2
3

Самарская область

...

 1:1 0:3 значок футбольного мяча 0 1 1 1-4 1 3

 

Полуфиналы
Чувашия
Гимназия №1 Марпосад

Татарстан

...

 4:0
Финал

Нижегородская область

...
Чувашия
Гимназия №1 Марпосад
 2:0

 

Серебряный призер - "Гимназия №1" Мариинский Посад 2007-2008 г.р.
Гимназия №1 Марпосад 2007-2008 г.р.

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  • Просмотров: 49
  • Дата: 27-02-2019 |

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