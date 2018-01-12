Мини-футбол. Высший дивизион
М Команда И О
1 Волга 7 16
2 ГАИ-Green-Go 7 14
3 Динамо 7 12
4 ЧГПУ 7 10
6 Frap-Эстет 7 9
6 Спутник-ДЮСШ №1 7 6
7 Эврика-ЧГУ 7 5
8 Гранит 7 4
турнирная таблица
Календарь игр
Бомбардиры
Кириллов Алексей // Гранит 10 (1)
Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go 9
Сироткин Дмитрий // Волга 9 (1)
Мини-футбол. Первый дивизион
М Команда И О
1 Канмаш-Лидер 4 12
2 Комплект21 4 12
3 Пенсионный фонд 4 12
4 Дина 4 6
5 Романа-Яхтинг 4 6
6 Бурилы-Чайка 4 6
7 БоМиК-Спецподразделение 4 3
8 Крылья-Элара 4 3
9 СК Воля 4 3
10 Красный Октябрь 4 3
11 Химик-АВГУСТ 4 3
12 ФК Чурачики 4 3
турнирная таблица
Бомбардиры
Лукьянов Иван // Пенсионный фонд 9 (1)
Павлов Артур // Пенсионный фонд 7
Кириллов Андрей // Дина 6
Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка 6
Большой игровой уик-энд

Большой игровой уик-эндБлижайший футбольный уик-энд в Чувашии изобилует матчами во всех дивизионах, включая ветеранов.

В высшем дивизионе очередную проверку аутсайдером испытает на себе лидирующая на данный момент "Волга". Этот субботний матч откроет игровой день в спортзале ЧГУ. Начало матча в 12:00. После 20-дневного перерыва возобновляется Первенство ЧР по мини-футболу в первом дивизионе. Здесь главные матчи ещё впереди, в отличие от дивизиона ниже. Завтра, начиная с раннего утра, АУ ФСК "Восток" гостеприимно распахнет свои двери для команд, с успехом прошедших первый групповой этап. Начнут игровой день в 9:00 команды "Бомик-2" и "Атлашево".

Оба выходных дня в спортзале ФОК "Спартак" также будут посвящены футболу. Футболисты из Чувашии и Марий Эл сыграют матчи 5 и 6 туров Первенства ЧР среди ветеранов. В субботу весьма интересно будет понаблюдать за игрой чебоксарской "Волги" и йошкар-олинского МКМ. Начало игры в 14:10. Напомним, что все игровые туры у ветеранов начинаются в 10:00.

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