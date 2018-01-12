Большой игровой уик-энд

|Мини-футбол. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|7
|16
|2
|ГАИ-Green-Go
|7
|14
|3
|Динамо
|7
|12
|4
|ЧГПУ
|7
|10
|6
|Frap-Эстет
|7
|9
|6
|Спутник-ДЮСШ №1
|7
|6
|7
|Эврика-ЧГУ
|7
|5
|8
|Гранит
|7
|4
|турнирная таблица
|Календарь игр
|Бомбардиры
|Кириллов Алексей // Гранит
|10 (1)
|Серебряков Максим // ГАИ-Green-Go
|9
|Сироткин Дмитрий // Волга
|9 (1)
|Мини-футбол. Первый дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Канмаш-Лидер
|4
|12
|2
|Комплект21
|4
|12
|3
|Пенсионный фонд
|4
|12
|4
|Дина
|4
|6
|5
|Романа-Яхтинг
|4
|6
|6
|Бурилы-Чайка
|4
|6
|7
|БоМиК-Спецподразделение
|4
|3
|8
|Крылья-Элара
|4
|3
|9
|СК Воля
|4
|3
|10
|Красный Октябрь
|4
|3
|11
|Химик-АВГУСТ
|4
|3
|12
|ФК Чурачики
|4
|3
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Лукьянов Иван // Пенсионный фонд
|9 (1)
|Павлов Артур // Пенсионный фонд
|7
|Кириллов Андрей // Дина
|6
|Михайлов Андрей // Бурилы-Чайка
|6
Ближайший футбольный уик-энд в Чувашии изобилует матчами во всех дивизионах, включая ветеранов.
В высшем дивизионе очередную проверку аутсайдером испытает на себе лидирующая на данный момент "Волга". Этот субботний матч откроет игровой день в спортзале ЧГУ. Начало матча в 12:00. После 20-дневного перерыва возобновляется Первенство ЧР по мини-футболу в первом дивизионе. Здесь главные матчи ещё впереди, в отличие от дивизиона ниже. Завтра, начиная с раннего утра, АУ ФСК "Восток" гостеприимно распахнет свои двери для команд, с успехом прошедших первый групповой этап. Начнут игровой день в 9:00 команды "Бомик-2" и "Атлашево".
Оба выходных дня в спортзале ФОК "Спартак" также будут посвящены футболу. Футболисты из Чувашии и Марий Эл сыграют матчи 5 и 6 туров Первенства ЧР среди ветеранов. В субботу весьма интересно будет понаблюдать за игрой чебоксарской "Волги" и йошкар-олинского МКМ. Начало игры в 14:10. Напомним, что все игровые туры у ветеранов начинаются в 10:00.
- Раздел: Республиканские соревнования
|
- Автор: admin
- Просмотров: 122
- Дата: 12-01-2018
|