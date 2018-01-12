Большой игровой уик-энд

Ближайший футбольный уик-энд в Чувашии изобилует матчами во всех дивизионах, включая ветеранов.

В высшем дивизионе очередную проверку аутсайдером испытает на себе лидирующая на данный момент "Волга". Этот субботний матч откроет игровой день в спортзале ЧГУ. Начало матча в 12:00. После 20-дневного перерыва возобновляется Первенство ЧР по мини-футболу в первом дивизионе. Здесь главные матчи ещё впереди, в отличие от дивизиона ниже. Завтра, начиная с раннего утра, АУ ФСК "Восток" гостеприимно распахнет свои двери для команд, с успехом прошедших первый групповой этап. Начнут игровой день в 9:00 команды "Бомик-2" и "Атлашево".

Оба выходных дня в спортзале ФОК "Спартак" также будут посвящены футболу. Футболисты из Чувашии и Марий Эл сыграют матчи 5 и 6 туров Первенства ЧР среди ветеранов. В субботу весьма интересно будет понаблюдать за игрой чебоксарской "Волги" и йошкар-олинского МКМ. Начало игры в 14:10. Напомним, что все игровые туры у ветеранов начинаются в 10:00.