Избран новый Президент Федерации

Сегодня 8 января в конференц-зале стадиона "Олимпийский", при участии Президента Межрегионального футбольного союза "Приволжье" Владимира Ивановича Афанасьева, состоялось Общее собрание членов ОО "Федерация футбола Чувашской Республики" на котором были рассмотрены следующие вопросы:

Заявление Богаратова М.В. об отставке с поста Президента ФФЧР в связи с переходом на другую работу. Довыборы одного члена Исполкома ФФЧР. Внеочередные выборы Президента ФФЧР. Внеочередные выборы Совета ФФЧР.

По итогам собрания были приняты следующие решения:

Заслушали и приняли заявление Богаратова М.В. об отставке с поста Президента ФФЧР. Довыбрали в Исполком ФФЧР действующего члена Федерации Матренина Сергея Васильевича. Новым Президентом Федерации Футбола Чувашской Республики избран Матрёнин Сергей Васильевич. Выбран новый состав Совета Федерации Футбола ЧР: ...

Еще раз поздравляем всю футбольную общественность с избранием нового руководителя чувашского футбола!