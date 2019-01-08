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Избран новый Президент Федерации

Сегодня 8 января в конференц-зале стадиона "Олимпийский", при участии Президента Межрегионального футбольного союза "Приволжье" Владимира Ивановича Афанасьева, состоялось Общее собрание членов ОО "Федерация футбола Чувашской Республики" на котором были рассмотрены следующие вопросы:

  1. Заявление Богаратова М.В. об отставке с поста Президента ФФЧР в связи с переходом на другую работу.
  2. Довыборы одного члена Исполкома ФФЧР.
  3. Внеочередные выборы Президента ФФЧР.
  4. Внеочередные выборы Совета ФФЧР.

По итогам собрания были приняты следующие решения:

  1. Заслушали и приняли заявление Богаратова М.В. об отставке с поста Президента ФФЧР.
  2. Довыбрали в Исполком ФФЧР действующего члена Федерации Матренина Сергея Васильевича.
  3. Новым Президентом Федерации Футбола Чувашской Республики избран Матрёнин Сергей Васильевич.
  4. Выбран новый состав Совета Федерации Футбола ЧР: ...

Еще раз поздравляем всю футбольную общественность с избранием нового руководителя чувашского футбола!

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  • Просмотров: 55
  • Дата: 08-01-2019 |

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