Избран новый Президент Федерации
Сегодня 8 января в конференц-зале стадиона "Олимпийский", при участии Президента Межрегионального футбольного союза "Приволжье" Владимира Ивановича Афанасьева, состоялось Общее собрание членов ОО "Федерация футбола Чувашской Республики" на котором были рассмотрены следующие вопросы:
- Заявление Богаратова М.В. об отставке с поста Президента ФФЧР в связи с переходом на другую работу.
- Довыборы одного члена Исполкома ФФЧР.
- Внеочередные выборы Президента ФФЧР.
- Внеочередные выборы Совета ФФЧР.
По итогам собрания были приняты следующие решения:
- Заслушали и приняли заявление Богаратова М.В. об отставке с поста Президента ФФЧР.
- Довыбрали в Исполком ФФЧР действующего члена Федерации Матренина Сергея Васильевича.
- Новым Президентом Федерации Футбола Чувашской Республики избран Матрёнин Сергей Васильевич.
- Выбран новый состав Совета Федерации Футбола ЧР: ...
Еще раз поздравляем всю футбольную общественность с избранием нового руководителя чувашского футбола!
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- Дата: 08-01-2019
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