Президенту Федерации футбола исполнилось 59 лет

Сайт "Футбол Чувашии" поздравляет недавноизбранного Президента Федерации футбола ЧР с 59-летием и желает Сергею Васильевичу успехов на новом поприще.

Об избрании нового руководителя чувашского футбола многие уже слышали, а вот о биографии Сергея Матрёнина знают немногие. Попробуем восполнить этот пробел историческими фактами его спортивной карьеры.

Все что известно про выступление Сергея Матрёнина в качестве футболиста, это то, что с 1986 по 1992 год он защищал цвета чебоксарского "Рубина" и играл на позиции защитника. Завершил карьеру футболиста Сергей Васильевич в 1992 году.

Что касается его судейской карьеры, то в первый раз он отсудил матч детских команд в 1985 году. Игру первой группы (высшего дивизиона) в качестве главного арбитра Матрёнин впервые отсудил 6 августа 1988 года в Козловке ("Торпедо" Козловка - "Рубин" Чебоксары - 1:2). По всей видимости, назначенныый арбитр на игру не явился, и вместо футболки "Рубина" Матрёнину пришлось надеть футболку судьи. Во всех остальных матчах того сезона Матрёнин неизменно оказывался в стартовом составе своей команды. С 1992 года Матрёнин стал обслуживать матчи чемпионата Чувашии и России (КФК) в качестве главного арбитра. Первый матч рооссийского уровня он обслуживал в Зеленодольске 10 мая 1992 года ("Авангард" Зеленодольск - "Буревестник" Йошкар-Ола - 1:1). Матчи команд мастеров Матрёнин стал обслуживать в 1993 году. 16 мая 1993 года Матрёнин впервые отсудил в качестве главного арбитра матч команд второй лиги ("Зенит-дубль" Санкт-Петербург - "Вымпел" Рыбинск - 1:1). В том же 1993 году Матрёнин впервые отсудил Финал Кубка Чувашии в качестве главного арбитра ("Сталь" Чебоксары - "Волга" Чебоксары - 1:2). А 6 сентября 1994 года в составе чебоксарской судейской бригады (Некрасов, Матрёнин, Жуков) обслуживал первый финальный матч Кубка Приволжья среди КФК ("Авангард" Зеленодольск - "Импульс-НТЦ" Тольятти - 1:0). Последний матч в качестве главного судьи отсудил матч команд второй лиги "Энергия" Ульяновск - "Спартак-Телеком" Шуя - 0:0 (12 октября 1998). А заключительный матч карьеры футбольного арбитра Сергей Матренин провел 25 октября 1998 года в Нижнем Тагиле ("Уралец" Нижний Тагил - "Амкар" Пермь - 0:3) в составе судейской бригады Некрасов-Матрёнин-Жуков. Всего на российском уровне судья Матренин провел 125 матчей, 38 из которых - главным и 87 матчей - помощником на линии.

Перед тем, как стать Президентом Федерации футбола, Сергей Васильевич несколько лет работал заместителем директора БУ "СШ по футболу", а немного ранее исполнял обязанности директора стадиона "Энергия".

Огромное спасибо Гриценко Алексею за подготовку материала