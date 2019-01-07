СССР увозит из Минска бронзу

На предварительном этапе в группе команда "С.С.С.Р" обыграла команды "Меленки" (Владимирская область) - 3:1 и "Красная горка" (Минск) - 9:2, но уступила команде организаторов турнира "Волат-МЗКТ" (Минск) - 0:2 и вышла в полуфинал со второго места.

В полуфинале команда "С.С.С.Р" уступила будущему победителю турнира - команде "Локомотив-Перово" (Москва) - 1:4, а в матче за 3 место взяла убедительный реванш у "Волат-МЗКТ" - 4:0 и завоевала бронзовые медали.

В составе команды "С.С.С.Р" выступали: вратарь - Юрий Михайлов, полевые игроки - Яков Андреев, Василий Антонов, Дмитрий Володарский, Юрий Евлампьев, Александр Ермаков, Александр Король, Александр Матвеев, Владимир Мочалов, Александр Семенов, Сергей Хафизов, тренер - Алексей Шевяков.

По итогам турнира Александр Ермаков был назван лучшим защитником турнира, а Александр Матвеев признан лучшим игроком в составе команды "С.С.С.Р" (Чебоксары).

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Группа "А"

"Волат-МЗКТ" (Минск)-"Марьина горка" (Минская область) - 9:0.

"С.С.С.Р" (Чебоксары)-"Меленки" (Владимирская область) - 3:1.

"Волат-МЗКТ"-"С.С.С.Р" - 2:0.

"Меленки"-"Марьина горка" - 7:0.

"Волат-МЗКТ"-"Меленки" - 3:3.

"С.С.С.Р"-""Марьина горка" - 9:2.

Группа "Б"

"Локомотив-Перово" (Москва)-"Подмосковье-ФФЗ" (Московская область) - 1:0.

"Портовик" (Рига)-"Торпедо-МАЗ" (Минск) - 4:4.

"Локомотив-Перово"-"Торпедо-МАЗ" - 7:1.

"Портовик"-"Подмосковье-ФФЗ" - 3:3.

"Локомотив-Перово"-"Портовик" - 4:1.

"Подмосковье-ФФЗ"-"Торпедо-МАЗ" - 1:0.

За 7 место

"Торпедо-МАЗ"-"Красная горка" - 5:0 (неявка команды "Марьина горка").

За 5 место

"Меленки"-"Портовик" - 3:2.

Полуфиналы

"Подмосковье-ФФЗ"-"Волат-МЗКТ" - 0:0, по пенальти 3:2.

"Локомотив-Перово"-"С.С.С.Р" - 4:1.

За 3 место

"С.С.С.Р" - "Волат-МЗКТ" - 4:0.

Финал

"Локомотив-Перово"-"Подмосковье-ФФЗ" - 5:0.

Турнирная таблица V Международного турнира по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет на призы ОАО "Минский завод колесной техники"

Лучшие по номинациям:

Вратарь - Геннадий Арбузов ("Подмосковье-ФФЗ").

Защитник - Александр Ермаков ("С.С.С.Р").

Нападающий - Ядигар Сулейманов ("Локомотив-Перово").

Самый возрастной - Иван Трофимов - 66 лет ("Меленки").

"С.С.С.Р" Чебоксары - 3 место

Лучший защитник турнира - Александр Ермаков ("С.С.С.Р" Чебоксары)