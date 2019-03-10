"C.С.С.Р" побеждает в Иваново

С 23 по 24 марта 2019 года в городе Иваново прошел I Межрегиональный турнир по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 50 лет памяти известного ивановского футболиста Юрия Криволапова, в котором приняла участия чебоксарская команда "С.С.С.Р" (руководитель - Владимир Михайлович Мочалов).

Последовательно обыграв своих соперников в группе "Б": команды "Радужка" (Иваново) - 4:1 (Юрий Евлампьев-3, Вячеслав Латуха-1), "Алмаз" (Московская область) - 6:0 (Дмитрий Володарский-2, Александр Ермаков-2, Александр Матвеев-1, Александр Семенов-1) и "Олимпик" (Митищи) - 1:0 (Вячеслав Латуха-1), команда "С.С.С.Р" вышла в финал, где встретилась с командой "Владалко" из Владимира, ставшей первой в группе "А".

Забив в каждом тайме по голу (Александр Ермаков-1, Владимир Жандарский-1) и оставив свои ворота на замке, команда "С.С.С.Р" одержала победу в финальном матче и завоевала главный приз турнира.

С.С.С.Р. Чебоксары - победитель турнира памяти Юрия Криволапова в Иваново (2019)