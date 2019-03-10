"C.С.С.Р" побеждает в Иваново

С 23 по 24 марта 2019 года в городе Иваново прошел I Межрегиональный турнир по футболу в формате 8x8 среди ветеранов старше 50 лет памяти известного ивановского футболиста Юрия Криволапова, в котором приняла участия чебоксарская команда "С.С.С.Р" (руководитель - Владимир Михайлович Мочалов).
Последовательно обыграв своих соперников в группе "Б": команды "Радужка" (Иваново) - 4:1 (Юрий Евлампьев-3, Вячеслав Латуха-1), "Алмаз" (Московская область) - 6:0 (Дмитрий Володарский-2, Александр Ермаков-2, Александр Матвеев-1, Александр Семенов-1) и "Олимпик" (Митищи) - 1:0 (Вячеслав Латуха-1), команда "С.С.С.Р" вышла в финал, где встретилась с командой "Владалко" из Владимира, ставшей первой в группе "А".
Забив в каждом тайме по голу (Александр Ермаков-1, Владимир Жандарский-1) и оставив свои ворота на замке, команда "С.С.С.Р" одержала победу в финальном матче и завоевала главный приз турнира.
С.С.С.Р. Чебоксары - победитель турнира памяти Юрия Криволапова в Иваново (2019)
В составе команды "С.С.С.Р" выступали: вратарь - Андрей Кочанов, полевые игроки - Яков Андреев, Василий Антонов, Анатолий Ашуев, Сергей Верхунов, Дмитрий Володарский (капитан), Юрий Евлампьев, Александр Ермаков, Владимир Жандарский, Вячеслав Латуха, Александр Матвеев, Владимир Мочалов, Александр Семенов, Валерий Якимов.
По итогам турнира Александр Ермаков был назван лучшим защитником турнира, а Юрий Евлампьев признан лучшим игроком турнира.
Технические результаты турнира:
Группа "А"
"Текстильщик" (Иваново) - "Золотой ломбард" (Кострома) - 1:1
"Владалко" (Владимир) - "Маяк" (Киров) - 1:0
"Маяк" - "Текстильщик" - 1:2
"Золотой ломбард" - "Владалко" - 1:4
"Маяк" - "Золотой ломбард" - 3:0
"Текстильщик" - "Владалко" - 0:1
Группа "Б"
"Радужка" (Иваново) - "С.С.С.Р" (Чебоксары) - 1:4
"Алмаз" (Московская область) - "Олимпик" (Мытищи) - 1:4
"Олимпик" - "Радужка" - 2:2
"С.С.С.Р" - "Алмаз" - 6:0
"Олимпик" - "С.С.С.Р" - 0:1
"Радужка" - "Алмаз" - 1:0
За 7-8 места
"Золотой ломбард" - "Алмаз" - 2:0
За 5-6 места
"Радужка" - "Маяк" - 1:0
За 3-4 места
"Олимпик" - "Текстильщик" - 1:0
Финал
"С.С.С.Р" - "Владалко" - 2:0
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