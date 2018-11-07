"СССР" побеждает в турнире в Гусь-Хрустальном

4-5 ноября 2018 в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области прошел Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет "В единстве наша сила!", в котором приняла участия чебоксарская команда "СССР" (руководитель - Владимир Михайлович Мочалов). Последовательно обыграв всех своих соперников "Подмосковье" (Московская область) - 6:1, "Торпедо" (Владимир) - 3:2, "Гусь-Хрустальный" (Владимирская область) - 6:0, "Озеры" (Московская область) - 5:0 и "Меленки" (Владимирская область) - 8:1, команда "СССР" безоговорочно заняла I место и завоевала главный приз.

За "СССР" (Чебоксары) выступали: вратарь - Юрий Михайлов, полевые игроки - Василий Антонов, Анатолий Ашуев, Сергей Верхунов, Дмитрий Володарский, Юрий Евлампьев, Владимир Жандарский, Олег Иванов, Александр Матвеев, Владимир Мочалов.

По итогам турнира Дмитрий Володарский был назван лучшим защитником турнира, Василий Антонов получил приз зрительских симпатий, а Владимир Мочалов признан лучшим игроком в составе команды "СССР" (Чебоксары).

"СССР" Чебоксары - Победитель межрегионального турнира по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет "В единстве наша сила!"