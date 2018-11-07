"СССР" побеждает в турнире в Гусь-Хрустальном

|Взрослые. Высший дивизион. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|18
|47
|2
|Спартак
|18
|42
|3
|БоМиК
|18
|39
|4
|Ротор
|18
|29
|5
|ФК Шумерля
|18
|24
|6
|СШ по футболу
|18
|22
|7
|Волга
|18
|19
|8
|ФК Ибреси
|18
|13
|9
|ФК Чурачики
|18
|12
|10
|Бурилы
|18
|11
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|22 (5)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|14 (0)
|Богородский Вадим // БоМиК
|14 (0)
|Проталионов Евгений // Спартак
|14 (1)
|Краснов Евгений // БоМиК
|12 (0)
|Иванов Кирилл // Спартак
|12 (4)
|Первенство. Ветераны 40+. Итоги
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|20
|58
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|20
|53
|3
|Динамо
|20
|44
|4
|Крылья
|20
|43
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|20
|32
|6
|ФК Ибреси
|20
|24
|7
|Сталь
|20
|23
|8
|Факел (Красноармейское)
|20
|20
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|18
|22
|10
|Темп (Батырево)
|18
|20
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|18
|19
|12
|Рубин (Ядрин)
|18
|15
|14
|Цивиль (Цивильск)
|18
|12
|12
|Энергия
|18
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|27 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|18 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|16 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|14 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|14 (1)
|Князев Алексей // Волга
|13 (1)
4-5 ноября 2018 в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области прошел Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет "В единстве наша сила!", в котором приняла участия чебоксарская команда "СССР" (руководитель - Владимир Михайлович Мочалов). Последовательно обыграв всех своих соперников "Подмосковье" (Московская область) - 6:1, "Торпедо" (Владимир) - 3:2, "Гусь-Хрустальный" (Владимирская область) - 6:0, "Озеры" (Московская область) - 5:0 и "Меленки" (Владимирская область) - 8:1, команда "СССР" безоговорочно заняла I место и завоевала главный приз.
За "СССР" (Чебоксары) выступали: вратарь - Юрий Михайлов, полевые игроки - Василий Антонов, Анатолий Ашуев, Сергей Верхунов, Дмитрий Володарский, Юрий Евлампьев, Владимир Жандарский, Олег Иванов, Александр Матвеев, Владимир Мочалов.
По итогам турнира Дмитрий Володарский был назван лучшим защитником турнира, Василий Антонов получил приз зрительских симпатий, а Владимир Мочалов признан лучшим игроком в составе команды "СССР" (Чебоксары).
"СССР" Чебоксары - Победитель межрегионального турнира по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет "В единстве наша сила!"
- Просмотров: 298
- Дата: 07-11-2018
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