Первое поражение "Химик-АВГУСТ" в чемпионате

В перенесенном матче 13 тура Чемпионата ЧР по футболу "СШ по футболу" на своем поле обыграл новоиспеченного чемпиона "Химик-АВГУСТ". Все голы были забиты во второй половине игры. Первым на 52-й минуте матча отличился, впервые вышедший в основе, 16-летний нападающий вурнарской команды Максим Куприянов. Лучший бомбардир старших юношей вурнарцев теперь отличился и в матче взрослых команд. Так держать, Максим! Когда казалось, что химики запишут себе в копилку очередные три очка, "грянул гром". С 80-й по 85-ю минуту хозяева трижды огорчили чемпиона и на мажорной ноте завершили чемпионат. Что касается вурнарцев, то они больше "не парятся" над результатом и завершают уже выигранный турнир в полурезервном составе, сосредоточившись на выступлении в Первенстве России. Напомним, что уже завтра подопечным А. Ешкина предстоит сыграть ключевой матч в Каменке, в котором им необходимо обязательно побеждать. Вперед "Химик"!