Награждение чемпиона и призеров чемпионата Чувашии по мини-футболу

19 января по завершению заключительного матча последнего тура чемпионата Чувашии по мини-футболу в спортзале ЧГУ состоялось награждение призеров. В торжественной церемонии приняли участие экс-президент Федерации футбола ЧР, а ныне министр физической культуры и спорта Чувашской Республики Богаратов Михаил Викторович, недавноизбранный президент Федерации футбола ЧР Матренин Сергей Васильевич и директор по проведению соревнований Алексеев Игорь Робертович. Помимо команд, почетными грамотами и статуэтками были награждены лучшие игроки в своих командах из числа призеров и лучший бомбардир турнира.

Лучший игрок "Канмаш-Лидер" - Андрей Федоров

Лучший игрок "Динамо" - Артем Бычков

Лучший игрок "ГАИ-Green Go" - Алексей Кириллов

Лучший бомбардир (17 мячей) - Богаратов Виктор ("Динамо")