"Волга" - чемпион 2018 года!

В воскресенье завершилось XIX Первенство Чувашской Республики по футболу среди ветеранских команд. Днем ранее чебоксарское "Динамо", обыграв ФК "Ибреси", завоевало бронзовые медали, обойдя за два тура до окончания чебоксарские "Крылья". Судьба чемпионства решалась в заключительном матче в Новочебоксарске, где обладатель Кубка ЧР местный "Комплект21" принимал действующего чемпиона Республики чебоксарскую "Волгу". Перед заключительным туром "Волга" опережала своего оппонента на два очка и для повторения успеха прошлого года им достаточно было не проиграть. Несмотря на статусность игры, матч начался без раскачки и обе команды имели прекрасные возможности отличиться уже на первых минутах финального поединка. Сначала нападающему гостей Олегу Ермакову немного не хватило точности, чтобы переправить мяч в пустые ворота после ошибки вратаря хозяев. Затем провал в обороне волжан, привел к тому, что правый хав "Комплекта" Геннадий Алексеев без помех сделал передачу на оставленного без присмотра Сергея Кирсанова, удар которого с линии вратарской пришелся выше ворот. До перерыва хозяева создали еще несколько хороших моментов, но счет до перерыва так и не изменился. Во второй половине гости активизировались и, теперь, они стали создавать опасные моменты у ворот Евгения Окунева. Один из них на 55-й минуте привел к тому, что красивая комбинация с пропусканием привела к забиванию. Андрей Харитонов, получив мяч на углу вратарской, успел принять передачу от Дмитрия Степанова и пробить в дальний угол. Удар нападающего получился не сильным и даже немного корявым, что возможно и сказалось на действиях стража ворот "Комплекта", не сумевшего укротить скачущий по газону мяч. 0:1. Теперь, чтобы стать чемпионом "Комплект21" должен был забивать дважды, а сделать это в ворота "Волги", пропустившей на финальном этапе только однажды (от "Факела"), было задачей далеко не из легких. До конца матча команды обменялись еще несколькими опасными моментами, но забить больше ни тем и ни другим так и не удалось. Победа "Волги" с минимальным счетом принесла им очередной чемпионский титул, с чем мы их и поздравляем! Молодцы!

После победы подопечных Александра Балыбердина в Первенстве, стало понятно, что все трофеи 2018 года в ветеранских турнирах в Чувашии поровну поделили между собой "Комплект21" и "Волга". Новочебоксарцы стали сильнейшими в мини-футболе и Кубке Чувашии, волжане же завоевали Суперкубок Чувашии и выиграли Первенство.

«КОМПЛЕКТ21» Новочебоксарск – «ВОЛГА» Чебоксары – 0:1 (0:1).

30 сентября 2018 г. Новочебоксарск. «ДЮСШ №1». 100 зрителей

Судьи: Игорь Алексеев, Владимир Кудрявцев, Николай Юдин

Голы: нет - Харитонов (55)

Предупреждения: нет - Кожатов, Ермаков