«БоМиК» уверенно стартовал в Кубке Открытия

Восемь команд из Чувашии, Ульяновска и Марий Эл завершили групповой этап в "Кубке Открытия-2021". Один из главных фаворитов цивильский «БоМиК» уверенно разобрался со своими оппонентами в группе "В" и с первого места вышел в полуфинал. Непонятная схема проведения турнира определила, что в полуфинале сыграют: МФК «ПСК» - «Платон» и «БоМиК» - «Тусай».
|М
|
Кубок Открытия-2021. Группа А
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|МФК «ПСК» г.Ульяновск
|6:2
|9:1
|0
|0
|0
|0-0
|0
|2
|«КМК» с.Комсомольское
|4:5
|0
|0
|0
|0-0
|0
|3
|«Штанаши» Красночетайский р-н
|2:6
|5:4
|0
|0
|0
|0-0
|0
|4
|«Мегастрой» г.Чебоксары
|1:9
|0
|0
|0
|0-0
|0
|М
|
Кубок Открытия-2021. Группа В
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«БоМиК» г.Цивильск
|6:1
|4:2
|8:0
|3
|0
|0
|17-4
|9
|2
|«Платон» г.Ульяновск
|1:6
|8:1
|12:2
|2
|0
|1
|22-8
|6
|3
|«Тусай» Красноармейский р-н
|2:4
|1:8
|4:5
|0
|0
|3
|7-24
|0
|4
|«Волжск» г.Волжск
|0:8
|2:12
|5:4
|1
|0
|2
|7-24
|3*
10 сентября
МФК «ПСК» - «Мегастрой» - 9:1
«КМК» - «Штанаши» - 4:5
«Платон» - «Волжск» - 12:2
«БоМиК» - «Тусай» - 4:2 (Дубров, Ромашкин, Ибрагимов, Яковлев) - видео матча на канале OFL
11 сентября
«БоМиК» - «Волжск» - 8:0 (Ромашкин-2, Лесин-2, Дубров, Васильев, Цаплин, Рогачевский)
«Штанаши» - МФК «ПСК» - 2:6
«Тусай» - «Платон» - 1:8
«Волжск» - «Тусай» - 5:4
«Платон» - «БоМиК» - 1:6 (Ибрагимов, Ромашкин-2, Яковлев, Гайнатуллин, автогол)