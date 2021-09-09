«БоМиК» уверенно стартовал в Кубке Открытия

Восемь команд из Чувашии, Ульяновска и Марий Эл завершили групповой этап в "Кубке Открытия-2021". Один из главных фаворитов цивильский «БоМиК» уверенно разобрался со своими оппонентами в группе "В" и с первого места вышел в полуфинал. Непонятная схема проведения турнира определила, что в полуфинале сыграют: МФК «ПСК» - «Платон» и «БоМиК» - «Тусай».

М Кубок Открытия-2021. Группа А 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 МФК «ПСК» г.Ульяновск 6:2 9:1 0 0 0 0-0 0 2 «КМК» с.Комсомольское 4:5 0 0 0 0-0 0 3 «Штанаши» Красночетайский р-н 2:6 5:4 0 0 0 0-0 0 4 «Мегастрой» г.Чебоксары 1:9 0 0 0 0-0 0

М Кубок Открытия-2021. Группа В 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 «БоМиК» г.Цивильск 6:1 4:2 8:0 3 0 0 17-4 9 2 «Платон» г.Ульяновск 1:6 8:1 12:2 2 0 1 22-8 6 3 «Тусай» Красноармейский р-н 2:4 1:8 4:5 0 0 3 7-24 0 4 «Волжск» г.Волжск 0:8 2:12 5:4 1 0 2 7-24 3*

10 сентября

МФК «ПСК» - «Мегастрой» - 9:1

«КМК» - «Штанаши» - 4:5

«Платон» - «Волжск» - 12:2

«БоМиК» - «Тусай» - 4:2 (Дубров, Ромашкин, Ибрагимов, Яковлев) - видео матча на канале OFL

11 сентября

«БоМиК» - «Волжск» - 8:0 (Ромашкин-2, Лесин-2, Дубров, Васильев, Цаплин, Рогачевский)

«Штанаши» - МФК «ПСК» - 2:6

«Тусай» - «Платон» - 1:8

«Волжск» - «Тусай» - 5:4

«Платон» - «БоМиК» - 1:6 (Ибрагимов, Ромашкин-2, Яковлев, Гайнатуллин, автогол)