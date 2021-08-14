"Ротор" и "Комплект21" стали новыми обладателями Кубка Чувашии по футболу!

Первыми титул Обладателя Кубка Чувашии разыграли ветераны. В основное время матча "Комплект21" - "Волга" зрители забитых мячей не увидели. Победителя пришлось определять в серии послематчевых пенальти, в которых сильнее оказались новочебоксарцы - 7:6. Лучшим игроком финала был признан защитник команды-победительницы Сергей Александров ("Комплект21").

"Комплект21" - Обладатель Кубка Чувашии среди ветеранов (2021)

Отсутствие голов у ветеранов с лихвой компенсировалось в матче взрослых команд между "Ротором" и "БоМиКом". Кугесьские футболисты, открыв счет в первом тайме, упрочили свое преимущество во второй половине, что отразилось на итоговом счете - 5:1. Покером в составе "Ротора" отметился нападающий Матвей Цветков, признанный лучшим игроком матча.

"Ротор" Кугеси - Обладатель Кубка Чувашии (2021)