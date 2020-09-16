Во вторник 15 сентября 2020 года на стадионе "Труд" в Чебоксарах стартовал первый турнир среди взрослых команд по миди-футболу. Игры в Лакреевском проходят на двух половинах полноразмерного поля в формате 8 на 8.

В дебютный чемпионат заявились 8 команд: вурнарский "Химик-АВГУСТ", ФК "Моргауши", чебоксарские ФК "Стрижи", "Волга-ТАВ", "Бриллиант", "Рать", а также кугесьский "Ротор" и ишлейская "Звезда-ИЗВА".

Крупно обыграв своих оппонентов, лидерство после первого тура захватили "Химик-АВГУСТ" и "Волга-ТАВ". Также три очка в свой актив записали ФК "Моргауши", переигравшие в минимальным счетом кугесьский "Ротор". В матче "Рать" и "Звезда-ИЗВА" забитых голов зрители так и не увидели.

Чемпионат Чувашии по миди-футболу. 8х8. 1 тур. Химик-АВГУСТ - ФК Стрижи - 4:0, Ротор- ФК Моргауши - 0:1, Бриллиант - Волга-ТАВ - 1:4, Рать - Звезда-ИЗВА - 0:0

Максим Спинов автор первого гола первого чемпионата Чувашии по миди-футболу (2020)