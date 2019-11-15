Стартует мини-футбольный сезон

16 ноября в спортзале ЧГУ на Университетской стартует Чемпионат Чувашии по мини-футболу среди взрослых команд. Турнир с участием 10 команд пройдет в один круг по субботам. Первыми завтра в 12:00 откроют игровой тур футболисты ЧГПУ и "Бурилы-Ротор".

1 тур. 16 ноября 2019 г.

12:00 ЧГПУ - Бурилы-Ротор

13:00 Динамо - СК Воля

14:00 Канмаш-Лидер - Пенсионный Фонд

15:00 ГАИ-Green Go - ЧГУ

16:00 Дина-Урмары - Эврика-ЧГУ

Днем позднее, в восресенье 17 ноября, в том же месте и в тот же час начнется турнир в первом дивизионе.

1 тур. 17 ноября 2019 г.

12:00 Звезда-ИЗВА - Комплект21-НХМТ

13:00 Рать - Элара

14:00 LEGION - МФК Дерби

15:00 ФК Чурачики - Спектр

16:00 Романа-Водоканал - Факел