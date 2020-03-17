Коронавирус прерывает футбол в Чувашии

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Российской Федерации Минспортом России предпринимаются неотложные меры по ограничению проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

В связи с этим Минспортом России были приняты решения, затрагивающие абсолютно все физкультурно-массовые мероприятия, включая соревнования, проходящие на территории Чувашской Республики.

Перенести проведение массовых физкультурных мероприятий, в том числе включенных в перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, подлежащих обязательному ежегодному включению в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – ЕКП), а также в планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации начиная с 16 марта 2020 г. до особого распоряжения. Источник - https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/34781/

Данное решение министерства прерывает текущие турниры по футболу в НМФЛ, ЛФЛ, а также стартовавшее в минувшие выходные Первенство Федерации футбола ЧР среди ветеранов на срок до 10 апреля.