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Ветераны вышли на улицу



15 марта стартовало Первенство Федерации футбола ЧР среди ветеранов. В турнире, проходящем в формате 8х8 на стадионе "Труд", принимают участие 13 команд: чебоксарские "Крылья", "Сталь", "Динамо", ОМОН, "Энергия-ЧЭАЗ", СССР, новочебоксарские "Комплект21" и "Заря", красноармейский "Факел", батыревский "Темп", кугесьский "Союз-Ника", ФК "Ибреси" и "Цивиль". Примечательно, что летний чемпион "Волга" отказался от участия в весеннем турнире, сосредоточившись на подготовке к основному турниру по иной внеигровой схеме.

Прошлогодний победитель Первенства 8х8 ветераны "Динамо" ввиду нечетного количества команд в своей группе начали свой путь в турнире лишь во второй игровой день. День паузы благоприятно повлиял на игру бело-голубых против "Зари", в которой подопечные Петра Шарова не оставили шансов сопернику, наколотив в ворота оппонента аж 6 мячей! Для новочебоксарской команды это поражение стало вторым. Днем ранее "Заря" с минимальным счетом уступила текущему лидеру группы "А" - чебоксарской "Стали" 0:1. Сталевары, как и лидер группы "В" столичные "Крылья", имеют пока стопроцентный результат, одержав две победы из двух возможных.

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