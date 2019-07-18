"Химик-АВГУСТ" помог "Спартаку" выйти в плей-офф

Вчера после уверенной победы вурнарского "Химик-АВГУСТ" над ковернинской "Волной" со счетом 4:0, подопечные Александра Ешкина за тур до окончания группового этапа обеспечили себе выход в четвертьфинал Кубка МФС "Приволжье". Действующий обладатель трофея не только подтвердил свой высокий уровень, но и помог другой чувашской команде обеспечить себе место в плей-офф. Чебоксарский "Спартак" для прохода в следующий этап устраивала даже ничья, но итог первого тайма в Вурнарах снял все волнения по поводу исхода этого матча. Дубль Бурмакова и гол новобранца Давыдова уже в первой половине убили всю интригу в борьбе за место стыковых матчах. Ну, а подытожил результат местный бомбардир всех времен и народов Роман Шалин! Таким образом, за тур до окончания группового этапа обе чувашские команды обеспечили себе выход в четвертьфинал.
«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «ВОЛНА» Ковернино – 4:0 (3:0)
Кубок МФС Приволжье. 9 тур. 17 июля 2019 г. Вурнары. «Химик». 321 зритель
Судьи: Артур Сагдиев, Герман Коваленко, Марсель Гатауллин
Голы: Бурмаков (13, 35), Давыдов (37), Шалин (76)
Предупреждения: Попов - нет