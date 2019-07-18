"Химик-АВГУСТ" помог "Спартаку" выйти в плей-офф

Вчера после уверенной победы вурнарского "Химик-АВГУСТ" над ковернинской "Волной" со счетом 4:0, подопечные Александра Ешкина за тур до окончания группового этапа обеспечили себе выход в четвертьфинал Кубка МФС "Приволжье". Действующий обладатель трофея не только подтвердил свой высокий уровень, но и помог другой чувашской команде обеспечить себе место в плей-офф. Чебоксарский "Спартак" для прохода в следующий этап устраивала даже ничья, но итог первого тайма в Вурнарах снял все волнения по поводу исхода этого матча. Дубль Бурмакова и гол новобранца Давыдова уже в первой половине убили всю интригу в борьбе за место стыковых матчах. Ну, а подытожил результат местный бомбардир всех времен и народов Роман Шалин! Таким образом, за тур до окончания группового этапа обе чувашские команды обеспечили себе выход в четвертьфинал.

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «ВОЛНА» Ковернино – 4:0 (3:0)

Кубок МФС Приволжье. 9 тур. 17 июля 2019 г. Вурнары. «Химик». 321 зритель

Судьи: Артур Сагдиев, Герман Коваленко, Марсель Гатауллин

Голы: Бурмаков (13, 35), Давыдов (37), Шалин (76)

Предупреждения: Попов - нет

Продолжение турнира в рамках игр на вылет для химиков и красно-белых намечено на 14 августа, когда в Нижнем Новгороде "Химик-АВГУСТ" сыграет первый матч четвертьфинала против местного "Локомотива", а в Чебоксарах столичный "Спартак" на одноименном стадионе примет "Дорожник" из Каменки. Но до этого вурнарцы и чебоксарцы встретятся между собой в заключительном туре группы. Хоть этот матч и не будет иметь никакого турнирного значения, игра на стадионе "Спартак" вряд ли будет неинтересной. Вурнарцы за две игры со "Спартаком" еще ни разу не смогли поразить ворота красно-белых, набрав в этих играх дома лишь очко. С нетерпением ожидаем принципиальное дерби при уже известном положительном общем итоге для обеих команд 24 июля в 18:00.