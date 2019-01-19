"Волга" - победитель первенства по мини-футболу

Обыграв в предпоследнем туре "ДМБ-Шемурша", чебоксарская "Волга" обеспечила себе победу в Открытом Первенстве города Чебоксары по мини-футболу для игроков 40 лет и старше. Серебрянные медали завоевали ветераны новочебоксарского "Комплект21" без особых проблем обыгравшие идущих третьими "Волга-ТАВ-Урмары". Единственный нерешенный вопрос к последнему туру, это кто станет бронзовым призером Первенства. Урмарцы в борьбе за третью строчку на очко опережают две чебоксарские команды - "Крылья" и "Динамо". И именно с "крылышками" им предстоит сыграть завтра в 12:30. Бело-голубые сыграют немного позднее и перед своим матчем против немотивированного "Комплект21" будут знать все расклады.

Мини-футбол. Ветераны. 12 тур. Комплект21 - Волга-ТАВ-Урмары - 5:1, Динамо - Заря - 7:2, Волга - ДМБ-Шемурша - 5:1, Крылья - Союз-50 - 5:0, Крылья-2 - Фемида - 0:7, Сталь - Молочный двор - . Перенесенный матч. Комплект21-2 - Комплект21 - 0:5 (техническое поражение)