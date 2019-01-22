"Крылья" - обладатели бронзовых медалей

В минувшее воскресенье завершилось Открытое первенство города Чебоксары по мини-футболу среди ветеранов. Днем ранее определились победитель и серебряный призер турнира. Чебоксарская "Волга" сменила на этом посту прошлогоднего триумфатора миньки - "Комплект21". А вот бронзовый призер должен был определен по итогам заключительного тура, в котором в очном поединке сошлись "Волга-ТАВ-Урмары" и "Крылья". Крылышки на одно очко отставали от урмарцев и в этом матче их устраивала только победа. Забив дважды в течение одной минуты середины первого тайма, "Крылья" уверенно довели матч до нужной победы и обеспечили себе третью строчку в итоговой турнирной таблице с чем мыих и поздравляем!

Мини-футбол. Ветераны. 13 тур. Союз-50 - Молочный двор - 5:0*, ДМБ-Шемурша - Сталь - 3:3, Заря - Крылья-2 - 2:3, Волга-ТАВ-Урмары - Крылья - 4:5, Комплект21-2 - Волга - 1:7, Комплект21 - Динамо - 5:3