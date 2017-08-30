Каменка преткновения

Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 12 33
2 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля-ШЗСА 12 26
3 Логотип Динамо Чебоксары Динамо 12 24
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 12 15
5 Логотип Ибреси ФК Ибреси 12 13
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга-ТАВ - СШ-Энергия 12 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 12 12
8 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 12 12
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 12 11
10 Логотип Спутник-Комплект21 Спутник-Комплект21 12 11
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Бомбардиры
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (1)
Проталионов Евгений // Динамо 11 (2)
Иванов Кирилл // Динамо 9
Голдабин Максим // Химик-АВГУСТ 8
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Волга 17 46
2 Волга-ТАВ-Чубаево 17 40
3 Комплект21 (Новочебоксарск) 15 36
4 Динамо 16 34
5 Крылья 16 34
6 Сталь 18 32
7 ФК Ибреси 16 26
8 ФК Янтиково-Локомотив 15 20
9 Факел (Красноармейское) 16 15
10 Заря (Новочебоксарск) 15 13
11 Цивиль (Цивильск) 15 12
12 Темп (Батырево) 16 11
13 Рубин (Ядрин) 16 5
14 Энергия 15 0
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Бомбардиры
Князев Алексей // Волга 25 (3)
Краснов Александр // Волга-ТАВ 17
Моисеев Андрей // Темп 17 (2)
Егоров Александр // Волга 14
Ермаков Олег // Волга 13
Мамайкин Евгений // Динамо 12
Взрослые. Первый дивизион. Группа А
М Команда И О
1 Логотип Актив Чебоксарский район Актив 11 23
2 Логотип Элара Чебоксары Элара 11 20
3 Логотип Бриллиант Чебоксары Бриллиант 12 20
4 Логотип СК Воля Тренькасы СК Воля-Ротор 10 19
5 Логотип Бокс Чебоксары ФК Бокс 11 18
6 Логотип Энергия Чебоксары Энергия 11 14
7 Логотип Букет Чувашии Букет Чувашии 12 11
8 Логотип Звезда-ИЗВА Звезда-ИЗВА 11 6
9 Логотип Спартак СК Центр 9 3
Взрослые. Первый дивизион. Группа B
М Команда И О
1 Логотип Элара Чебоксары ФК Чурачики 12 27
2 Логотип Факел Красноармейское Факел 12 25
3 Логотип Темп Батырево Темп 12 22
4 Логотип Тармаш Тармаш 11 20
5 Логотип Химик-АВГУСТ Химик-АВГУСТ-2 12 20
6 Логотип Спартак Спартак Кр.Четаи 12 12
7 Логотип Локомотив Канаш Локомотив 11 12
8 Логотип Урмары ФК Урмары 12 10
9 Логотип Аида Канаш Аида 12 9
10 Логотип Рубин Ядрин Рубин 12 4
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Каменка преткновения

ДОРОЖНИК (Каменка) – ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – 2:0 (0:0)

30 августа. Каменка. Стадион «Дорожник». 15:00. 300 зрителей.      

Судьи: Буланов, Денисов, Бондаренко (все – Саранск).

Инспектор: Валентин Николаевич Архипов (Ульяновск).

Голы: Виталий Аралин (48, с пенальти; 85).

Предупреждены: Александр Черниченко (73, грубая игра) – нет.

Первый матч: 2:0

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