|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|12
|33
|2
|ФК Шумерля-ШЗСА
|12
|26
|3
|Динамо
|12
|24
|4
|Ротор
|12
|15
|5
|ФК Ибреси
|12
|13
|6
|Волга-ТАВ - СШ-Энергия
|12
|13
|7
|СШ по футболу
|12
|12
|8
|БоМиК
|12
|12
|9
|Бурилы
|12
|11
|10
|Спутник-Комплект21
|12
|11
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (1)
|Проталионов Евгений // Динамо
|11 (2)
|Иванов Кирилл // Динамо
|9
|Голдабин Максим // Химик-АВГУСТ
|8
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|17
|46
|2
|Волга-ТАВ-Чубаево
|17
|40
|3
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|15
|36
|4
|Динамо
|16
|34
|5
|Крылья
|16
|34
|6
|Сталь
|18
|32
|7
|ФК Ибреси
|16
|26
|8
|ФК Янтиково-Локомотив
|15
|20
|9
|Факел (Красноармейское)
|16
|15
|10
|Заря (Новочебоксарск)
|15
|13
|11
|Цивиль (Цивильск)
|15
|12
|12
|Темп (Батырево)
|16
|11
|13
|Рубин (Ядрин)
|16
|5
|14
|Энергия
|15
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Князев Алексей // Волга
|25 (3)
|Краснов Александр // Волга-ТАВ
|17
|Моисеев Андрей // Темп
|17 (2)
|Егоров Александр // Волга
|14
|Ермаков Олег // Волга
|13
|Мамайкин Евгений // Динамо
|12
|Взрослые. Первый дивизион. Группа А
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Актив
|11
|23
|2
|Элара
|11
|20
|3
|Бриллиант
|12
|20
|4
|СК Воля-Ротор
|10
|19
|5
|ФК Бокс
|11
|18
|6
|Энергия
|11
|14
|7
|Букет Чувашии
|12
|11
|8
|Звезда-ИЗВА
|11
|6
|9
|СК Центр
|9
|3
|Взрослые. Первый дивизион. Группа B
|М
|Команда
|И
|О
|1
|ФК Чурачики
|12
|27
|2
|Факел
|12
|25
|3
|Темп
|12
|22
|4
|Тармаш
|11
|20
|5
|Химик-АВГУСТ-2
|12
|20
|6
|Спартак Кр.Четаи
|12
|12
|7
|Локомотив
|11
|12
|8
|ФК Урмары
|12
|10
|9
|Аида
|12
|9
|10
|Рубин
|12
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
Каменка преткновения
ДОРОЖНИК (Каменка) – ЧУВАШИЯ (Чебоксары) – 2:0 (0:0)
30 августа. Каменка. Стадион «Дорожник». 15:00. 300 зрителей.
Судьи: Буланов, Денисов, Бондаренко (все – Саранск).
Инспектор: Валентин Николаевич Архипов (Ульяновск).
Голы: Виталий Аралин (48, с пенальти; 85).
Предупреждены: Александр Черниченко (73, грубая игра) – нет.
Первый матч: 2:0
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 120
- Дата: 30-08-2017
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