Президенту - 60!

Сегодня 8 мая исполняется 60 лет Президенту Федерации футбола Чувашской Республики - Богаратову Михаилу Викторовичу!

От всей души поздравляем руководителя чувашского футбола с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и футбольного долголетия.

С днем рождения!!!