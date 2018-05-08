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|О
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|3
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|Леонтьев Денис // Ротор
|2 (0)
|Игрок 3 // Команда
|0 (0)
Президенту - 60!
Сегодня 8 мая исполняется 60 лет Президенту Федерации футбола Чувашской Республики - Богаратову Михаилу Викторовичу!
От всей души поздравляем руководителя чувашского футбола с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и футбольного долголетия.
С днем рождения!!!
- Раздел: Информация
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- Автор: admin
- Просмотров: 58
- Дата: 08-05-2018
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