Веселье в Вурнарах не поддержали Чебоксары

Вурнарцы в День Химика выдали очередной валидольный матч. Не так давно, в рамках кубкового противостояния в Вурнарах, эти команды уже встречались и, так же, как и сейчас выдали сверхрезультативный матч. К счастью для болельщиков чувашской команды, исход обоих поединков оказался в пользу подопечных А.А.Ешкина.

А вот чебоксарские футболисты порадовать своих поклонников не смогли. Почти весь матч "Чувашия" очень достойно выглядела против лидера группы "С", но, к большому разочарованию, игрок гостей Сергей Квасов на последней минуте игры забил единственный гол в матче и не позволил хозяевам набрать первое очко в турнире.

Первенство МФС «Приволжье» - 2018. 6 тур.

«ХИМИК-АВГУСТ» – «ЗЕНИТ» Пенза – 3:2 (1:1)

26 мая. Вурнары. «Труд». 600 зрителей

Судьи: Кирилл Саталкин, Владислав Верховцев, Милан Колосков (все – Самара)

Инспектор: Владимир Вячеславович Винокуров (Нижний Новгород)

Голы: Денис Глухов (23), Виталий Бурмаков (50 пен., 75 пен.) - Александр Каляшин (2), Сергей Коксин (56)

Предупреждения: Бурмаков, Лобов, Раимов - Тарагара, Королев

Удаления: нет - Староверов (2 ж.к.)

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Группа «С».

«ЧУВАШИЯ» – ФК «ДЗЕРЖИНСК-ТС» – 0:1 (0:0)

26 мая. Чебоксары. «Труд». 100 зрителей

Судьи: Павел Лысенко, Павел Аммосов, Дмитрий Егошин (все – Йошкар-Ола)

Инспектор: Андрей Михайлович Грехов (Ульяновск)



«Чувашия»: Александр Алексеев, Аркадий Андреев, Нодар Нергадзе, Кирилл Петров, Илья Федотов, Илья Автушенко, Егор Дубров (Артём Сабиров, 46), Максим Волков (Дмитрий Иванов, 90), Николай Краснов, Даниил Ключиков (Ника Нергадзе, 82), Максим Спинов (Анатолий Григорьев, 72).

ФК «Дзержинск-ТС»: Артём Александров, Артём Ефимов, Артём Зимин (Георгий Сумачёв, 54), Артём Гуглев, Артём Широков, Андрей Суров, Сергей Шеин (Сергей Квасов, 55), Михаил Захряпин (Михаил Прыгунов, 34), Игорь Сирцов, Кирилл Хохлов, Михаил Ананьев (Максим Борисов, 43).

Голы: нет - Сергей Квасов (90)

Предупреждения: Максим Спинов (32-груб. игра) – Сергей Квасов (62-груб. игра)