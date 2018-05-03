Кубок МФС "Приволжье". Первые матчи
Кубок МФС "Приволжье". Группа Е.
2 мая. Вурнары. Стадион "Труд". 15:00. 500 зрителей.
"Химик-АВГУСТ" Вурнары - "Зенит" Пенза 3:2 (0:1).
Судьи: Крайнов Д., Колосков М., Самонов А. Инспектор - Белов М.
Голы: Бычков (56), Дмитриев (58), Бурмаков (73) - Коксин (45), Сипатов (90, пен.)
Кубок МФС "Приволжье". Группа С.
2 мая. Чебоксары. Стадион "Труд". 15:00. 300 зрителей.
"Чувашия" Чебоксары - "Локомотив-РПМ" Н.Новгород 0:1 (0:1).
Судьи: Лысенко П., Аммосов П., Егошин Д. Инспектор - Рыбальчук В.
Голы: нет - Зорин (27)
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
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- Дата: 03-05-2018
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