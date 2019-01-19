С "баранками" в первый дивизион

"СШ по футболу" и "Звезда-ИЗВА" бесславно завершили свое выступление в высшем дивизионе, получив в заключительном туре по "баранке". Футболисты спортивной школы, будучи по расписанию хозяевами, не смогли выйти на площадку в форме, отличающейся по цвету от ее соперника, за что им было засчитано техническое поражение. Этот недочет со стороны руководства "СШ по футболу" без борьбы отправил молодых футболистов в первый дивизион. Следующая игра дня между "Звезда-ИЗВА" и "Канмаш-Лидер" также не состоялась, но уже по другой причине. Ишлейцы оказались не проинформированы о переносе заключительного тура на более раннее время. Изначально чемпионат должен был завершен 26 января, но затем Федерация принята решение о переносе последнего тура на 19 января. Информации о том, как были проинформированы команды о переносе, у нас нет, поэтому и закидывать камнями чей-то огород мы не будем, констатируя лишь факт технического поражения. Таким образом, после двух ... проведенных часов в спортзале ЧГУ, стало понятно, что в первый дивизион выбывают "СШ по футболу" и "Звезда-ИЗВА", а "Канмаш-Лидер" обеспечил себе как минимум второе место.