Без 5 минут чемпион

В 11 туре Первенства Чувашии по мини-футболу среди ветеранов сошлись незнающие потерь лидеры чувашского футбола последних лет - "Волга" и "Комплект21". Все понимали, что несмотря на то, что до окончания турнира оставалось еще 3 тура, победитель этого матча на 99% обеспечивал себе победу в турнире.

Перед началом важнейшего матча состоялось награждение одного из самого опытного игрока команды "Волга". В связи с 60-летием за вклад в развитие ветеранского движения в России почетной грамотой Российского Футбольного Союза за подписью первого вице-президента РФС, олимпийского чемпиона Н. П. Симоняна был награжден прошлогодний юбиляр Краснов Юрий Андреевич.

Что же касается самого матча, то волжане быстрее справились с волнением и постепенно стали создавать опасные моменты. Первый гол в ворота новочебоксарцев возник практически ни откуда. Алексей Иванов воспользовался неразберихой в защитных рядах соперника и моментально наказал "Комплект21" за ошибку.

Вскоре "Волга" увеличила свое преимущество. Отскок после заброса в штрафную новочебоксарцев удачно подкараулил Андрей Субботин и, возможно, даже неожиданно для себя отправил мяч в уголочек ворот Александра Балабанова.

Апофеозом игры "Комплект21" в первом тайме стал момент на последней минуте первого тайма, когда опасный штрафной в сторону "Волги" обернулся быстрой контратакой. Выйдя далеко за пределы штрафной, голкипер новочебоксарской команды Александр Балабанов лишь ценой фола смог прервать выход один в один. Времени реализовать численное преимущество в первом тайме практически не оставалось. Удаление основного вратаря, плюс 2 минуты меньшинства при 0:2 - не самая радужная перспектива для подопечных Сергея Кирсанова. Кстати, сам Сергей, лидирующий в гонке бомбардиров, в матче в качестве полевого игрока участия не принимал, залечивая травму.

Начало второго тайма вернуло интригу в игру. Сначала "Комплект21" смог отстоять текущий счет в меньшинстве, а затем, играя с пятью полевыми, смог сократить отставание до минимума. Но через пару минут Алексей Князев вновь восстановил комфортное для "Волги" преимущество в два мяча. А когда еще через две минуты вратарь волжан Андрей Харитонов отправил мяч в пустую раму новочебоксарцев, стало понятно, что своего подопечные Александра Балыбердина уже не упустят. В итоге уверенная победа "Волги", практически обеспечивающая им победу в Первенстве. Для оформления титула волжанам необходимо выиграть один из двухоставшихся матчей, ближайший из которых против "ДМБ-Шемурша".

Мини-футбол. Ветераны. 11 тур. Волга - Комплект21 - 6:3, Крылья - Комплект21-2 - 4:2, Крылья-2 - Волга-ТАВ - 2:8, Сталь - Заря - 4:1, Молочный двор - ДМБ-Шемурша - 2:2, Фемида - Союз-50 - 5:0. Перенесенный матч. Молочный двор - Волга - 0:7