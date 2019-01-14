СК "Воля" оформляет повышение в классе

Возможность завоевать титул победителя первого дивизиона предоставился СК "Воля" после того, как их преследователь "Рать" свой матч проиграла, и для того, чтобы уже в этом туре стать недосягаемыми, футболистам из Чебоксарского района нужно было выиграть свой матч против "Романа-Водоканал". И вроде бы, все для претендента поначалу складывалось удачно. Эдуард Сымов и Александр Васильев, забив по голу в середине первого тайма, казалось, обеспечили команде комфортное преимущество, но ответный гол Евгения Исаева вновь возвратил интригу в матче. А когда на 32-й минуте игрок "Романы" Александр Сергеев сравнял счет, "Воле" стало совсем не до шуток. Напряжение в стане лидера немного ослабло после того, как за 3 минуты до конца все тот же Сымов вновь выводит СК "Воля" вперед, делая победу в турнире максимально осязаемой. Но когда время матча заканчивало осчитывать последние секунды, а судья уже поднес свисток ко рту, чтобы оповестить всех об окончании игры, Евгений Исаев в форме вратаря-гонялы вновь сравнивает счет, откладывая вопрос о победителе Первенства на заключительный тур.
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- Дата: 14-01-2019
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