СК "Воля" оформляет повышение в классе

Возможность завоевать титул победителя первого дивизиона предоставился СК "Воля" после того, как их преследователь "Рать" свой матч проиграла, и для того, чтобы уже в этом туре стать недосягаемыми, футболистам из Чебоксарского района нужно было выиграть свой матч против "Романа-Водоканал". И вроде бы, все для претендента поначалу складывалось удачно. Эдуард Сымов и Александр Васильев, забив по голу в середине первого тайма, казалось, обеспечили команде комфортное преимущество, но ответный гол Евгения Исаева вновь возвратил интригу в матче. А когда на 32-й минуте игрок "Романы" Александр Сергеев сравнял счет, "Воле" стало совсем не до шуток. Напряжение в стане лидера немного ослабло после того, как за 3 минуты до конца все тот же Сымов вновь выводит СК "Воля" вперед, делая победу в турнире максимально осязаемой. Но когда время матча заканчивало осчитывать последние секунды, а судья уже поднес свисток ко рту, чтобы оповестить всех об окончании игры, Евгений Исаев в форме вратаря-гонялы вновь сравнивает счет, откладывая вопрос о победителе Первенства на заключительный тур.

Теоритические шансы на первое место есть и у идущих на третьей строчке "Пенсионного Фонда". Для этого им, как собственно, и "Рати" необходимо выигрывать и ждать поражения СК "Воля" в заключительном матче Первенства. По опыту предыдущих лет, когда урмарцы игнорировали своим присутствием ничего не решающие для себя заключительные матчи (неявка на матч последнего тура против "Комплект21" прошлгоднего Первенства), есть вероятность того, что СК "Воля" станет победителем не играя. Но даже в случае приезда урмарской команды, матч может стать пустой формальностью, если "Рать" и "Пенсионный Фонд" разойдутся миром. По большому счету само первое место ничего, кроме морального удовлетворения и грамот от Федерации, ничего не дает, ведь путевки в высший дивизион достанутся и второй команде. Опуститься ниже второго места СК "Воля" уже не сможет, поэтому, без сомнения, центральным матчем всего турнира станет игра в 15:00. Ну, а в начале игрового дня, болельщики смогут понаблюдать за перепетиями борьбы за "выживание", определяющей игрой в которой станет матч между "Факелом" и "Спектром" в 12:00.