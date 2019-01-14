ГАИ делает весомую заявку на чемпионство

В предпоследнем туре чемпионата Чувашии по мини-футболу исход практически всех матчей можно было угадать безошибочно, за исключением центрального матча, в котором встречались первая и вторая команды турнира - "ЧГПУ-Ядринмолоко" и "ГАИ-Green Go". Игра для "молочников" началась с неприятностей. Уже на 3 минуте Илья Попов за нецензурную брань в адрес арбитра увидел перед собой красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. К разочарованию болельщиков "ЧГПУ-Ядринмолоко", игра в неравных составах продлилась всего минуту. Гол Алексея Кириллова преждевременно обнулил счетчик штрафного времени и дальше команды продолжили играть уже в полных составах. Студенты достаточно быстро пришли в себя и на перерыв команды отправились при счете 2:2. Ключевым моментом матча стал двухминутный отрезок в самом начале второй половины, в котором "гаишники" смогли отличиться дважды. Азат Зейнетдинов смог отыграть один мяч, но на большее студентов не хватило. Гол Максима Серебрякова за пару минут до конца подвел итог этой игры, победа в которой вывела "ГАИ-Green Go" в единоличные лидеры за тур до окончания чемпионата.

Мини-футбол. Высший дивизион. 8 тур. СШ по футболу - Комплект21-Спутник - 2:8, Бурилы - Канмаш-Лидер - 1:3, FRAP-ЧГУ-2 - Динамо - 1:6, Звезда-ИЗВА - Эврика-ЧГУ - 0:2, ГАИ-GreenGo - ЧГПУ-Ядринмолоко - 5:3

P.S. В таблице на сайте Федерации допущена серьезная ошибка, вводящая в заблуждение не только любителей футбола, но и сами команды. Согласно регламента, при равенстве очков между двумя и более командами победитель определяется исходя из критерия "наибольшее количество побед во всех матчах", а их на данный момент больше у "Канмаш-Лидер".

Теперь, в заключительном туре многое будет решаться в матче между "ГАИ-Green Go" и "Динамо". Победа властьимущих приведет их к чемпионству, ничья - даст прекрасную возможность завоевать золото дебютанту чемпионата команде "Канмаш-Лидер". Бело-голубым победы в этом матче будет мало, нужна еще осечка "Канмаш-Лидер" в матче против не набравшей ни единого очка "Звезда-ИЗВА". Верится в это с трудом.