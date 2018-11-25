Выбран новый Президент Федерации футбола ЧР

25 ноября 2018 года в конференц-зале стадиона "Олимпийский" состоялось внеочередное собрание Совета Федерации футбола Чувашской Республики, посвященное выбору нового руководителя футбольного сообщества в Чувашии. Напомним, что в связи с назначением действующего главы Федерации футбола на пост министра физической культуры и спорта, место руководителя Федерации стало вакантным. Единственным претендентом, из числа немногочисленных членов Исполкома (а баллотироваться на пост Президента Федерации имели право только они), был, занимающий должность заместителя директора БУ "Спортивная школа по футболу", Сергей Васильевич Матренин. В связи с этим, интрига собрания заключалась лишь в определении доверия избирателей к кандидату путем открытого голосования. После подсчета голосов "ЗА" (37 из 41) стало понятно, что новым Президентом Федерации футбола Чувашской Республики станет Матренин Сергей Васильевич. По окончанию голосования, Сергей Васильевич поблагодарил за доверие и пообещал уже в декабре совместно с Исполкомом начать работу по определению дальнейшего вектора развития футбола в Чувашии.

Но не всё на заседании было тихо и спокойно. Были и те, кто обоснованно выражал претензии к организации выборов. Справедливо было отмечено, что информации о предстоящем событии не было ни на одном общедоступном ресурсе, что практически исключало участие в выборах других потенциальных кандидатов. Но с учетом того, что согласно Уставу претендовать на пост Президента Федерации мог только член Исполкома, то и это вряд ли могло как-то повлиять на количественный состав претендентов. А ведь были и те, кто хотел поучаствовать в выборах в качестве самовыдвиженца, но как вы уже поняли сделать этого им не дали, ссылаясь на действующий Устав.

Вообщем, новый руководитель Федерации футбола ЧР избран, с чем мы всех и поздравляем!