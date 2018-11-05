Назначен и.о. министра спорта Чувашской Республики

Администрация сайта "Футбол Чувашии" поздравляет руководителя Федерации футбола ЧР с назначением на должность и.о. министра физической культуры и спорта Чувашской Республики и желает Михаилу Викторовичу успехов в достижении самых высоких целей в области физкультуры и спорта.

На должность министра Михаил Богаратов будет назначен после завершения всех необходимых кадровых процедур оформления требуемых документов.