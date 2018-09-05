"Химик-АВГУСТ" выходит в полуфинал

Имея после домашней игры фору в два мяча, вурнарцы не спешили оформлять выход в полуфинал в ответном поединке в Самаре, а по итогам первого тайма и вовсе поставили под сомнение итоговый результат двухматчевого противостояния с "Лучом". Но, к счастью, оставшаяся часть игры прошла под диктовку чувашской команды и все опасения за результат исчезли уже к середине второго тайма. Концовка матча осталась все же за хозяевами. Голы Вадима Васильева и Андрея Решетнева немного скрасили впечатление от игры хозяев, но повлиять на исход четвертьфинала уже не могли. В итоге заслуженная победа команды из поселка Вурнары, соперником которой в полуфинале станет "Дорожник" из Каменки. Другую пару полуфиналистов составили тольяттинский "Акрон" и димитровградская "Лада". Игры за выход в финал состоятся 19 сентября и 3 октября.

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Четвертьфинал. Ответный матч

«ЛУЧ» Самара – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 3:3 (1:0). Первый матч - 3:5.

5 сентября 2018 г. Самара. «Олимп». 100 зрителей

Судьи: Андрей Чулкин, Дмитрий Харьков, Ильдар Деньмухамедов

Инспектор: Владимир Шабанов

Голы: Турзанов (34), Васильев (76), Решетнев (86) - Дзодзиев (61), Пестрячев (67), Шалин (70)

Предупреждения: Турзанов, Кандраев - Раимов