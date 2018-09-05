"Химик-АВГУСТ" выходит в полуфинал

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|12
|32
|2
|Спартак
|13
|32
|3
|БоМиК
|13
|29
|4
|Ротор
|13
|22
|5
|ФК Шумерля
|13
|20
|6
|Волга
|13
|18
|7
|СШ по футболу
|12
|12
|8
|ФК Чурачики
|13
|7
|9
|ФК Ибреси
|13
|7
|10
|Бурилы
|13
|6
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|21 (5)
|Иванов Кирилл // Спартак
|11 (4)
|Проталионов Евгений // Спартак
|10 (0)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|16
|46
|2
|Волга
|16
|46
|3
|Крылья
|16
|37
|4
|Динамо
|15
|33
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|16
|28
|6
|ФК Ибреси
|16
|23
|7
|Сталь
|15
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|16
|18
|9
|Темп (Батырево)
|15
|17
|10
|Заря (Новочебоксарск)
|16
|16
|11
|ФК Янтиково-Локомотив
|16
|16
|12
|Рубин (Ядрин)
|15
|9
|14
|Цивиль (Цивильск)
|16
|6
|12
|Энергия
|14
|4
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|25 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|15 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
|Мамайкин Евгений // Волга
|13 (1)
Имея после домашней игры фору в два мяча, вурнарцы не спешили оформлять выход в полуфинал в ответном поединке в Самаре, а по итогам первого тайма и вовсе поставили под сомнение итоговый результат двухматчевого противостояния с "Лучом". Но, к счастью, оставшаяся часть игры прошла под диктовку чувашской команды и все опасения за результат исчезли уже к середине второго тайма. Концовка матча осталась все же за хозяевами. Голы Вадима Васильева и Андрея Решетнева немного скрасили впечатление от игры хозяев, но повлиять на исход четвертьфинала уже не могли. В итоге заслуженная победа команды из поселка Вурнары, соперником которой в полуфинале станет "Дорожник" из Каменки. Другую пару полуфиналистов составили тольяттинский "Акрон" и димитровградская "Лада". Игры за выход в финал состоятся 19 сентября и 3 октября.
Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Четвертьфинал. Ответный матч
«ЛУЧ» Самара – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 3:3 (1:0). Первый матч - 3:5.
5 сентября 2018 г. Самара. «Олимп». 100 зрителей
Судьи: Андрей Чулкин, Дмитрий Харьков, Ильдар Деньмухамедов
Инспектор: Владимир Шабанов
Голы: Турзанов (34), Васильев (76), Решетнев (86) - Дзодзиев (61), Пестрячев (67), Шалин (70)
Предупреждения: Турзанов, Кандраев - Раимов
- Просмотров: 24
- Дата: 05-09-2018
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