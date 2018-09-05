Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 12 32
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 13 32
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 13 29
4 Логотип Ротор Кугеси Ротор 13 22
5 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 13 20
6 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 13 18
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 12 12
8 Логотип Чурачики ФК Чурачики 13 7
9 Логотип Ибреси ФК Ибреси 13 7
10 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 13 6
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 21 (5)
Иванов Кирилл // Спартак 11 (4)
Проталионов Евгений // Спартак 10 (0)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 16 46
2 Волга 16 46
3 Крылья 16 37
4 Динамо 15 33
5 Волга-ТАВ-Чубаево 16 28
6 ФК Ибреси 16 23
7 Сталь 15 20
8 Факел (Красноармейское) 16 18
9 Темп (Батырево) 15 17
10 Заря (Новочебоксарск) 16 16
11 ФК Янтиково-Локомотив 16 16
12 Рубин (Ядрин) 15 9
14 Цивиль (Цивильск) 16 6
12 Энергия 14 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 25 (2)
Абрамов Николай // Динамо 15 (0)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
Мамайкин Евгений // Волга 13 (1)
"Химик-АВГУСТ" выходит в полуфинал


Имея после домашней игры фору в два мяча, вурнарцы не спешили оформлять выход в полуфинал в ответном поединке в Самаре, а по итогам первого тайма и вовсе поставили под сомнение итоговый результат двухматчевого противостояния с "Лучом". Но, к счастью, оставшаяся часть игры прошла под диктовку чувашской команды и все опасения за результат исчезли уже к середине второго тайма. Концовка матча осталась все же за хозяевами. Голы Вадима Васильева и Андрея Решетнева немного скрасили впечатление от игры хозяев, но повлиять на исход четвертьфинала уже не могли. В итоге заслуженная победа команды из поселка Вурнары, соперником которой в полуфинале станет "Дорожник" из Каменки. Другую пару полуфиналистов составили тольяттинский "Акрон" и димитровградская "Лада". Игры за выход в финал состоятся 19 сентября и 3 октября.

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Четвертьфинал. Ответный матч

«ЛУЧ» Самара – «ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – 3:3 (1:0). Первый матч - 3:5.
5 сентября 2018 г. Самара. «Олимп». 100 зрителей
Судьи: Андрей Чулкин, Дмитрий Харьков, Ильдар Деньмухамедов
Инспектор: Владимир Шабанов
Голы: Турзанов (34), Васильев (76), Решетнев (86) - Дзодзиев (61), Пестрячев (67), Шалин (70)
Предупреждения: Турзанов, Кандраев - Раимов

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  • Просмотров: 24
  • Дата: 05-09-2018 |

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