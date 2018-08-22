Покер Виталия Бурмакова приносит вурнарцам победу

Трудная победа в первом четвертьфинальном матче на Кубок МФС "Приволжье" над самарским "Лучом", достигнутая во многом мастерству Виталия Бурмакова, оформившему в этом матче покер, не гарантирует вурнарцам выход в полуфинал. Пропустив в первом тайме трижды, вурнарцы смогли переломить ход неудачно складывающегося матча и отыгрались за все оплошности во втором. Окончательный счет 5:3 в пользу "Химик-АВГУСТ" не дает гарантий на проход команды А. Ешкина в следующую стадию Кубка, где в случае успеха после матча в Самаре, их будет ждать "Дорожник" из Каменки, практически решивший вопрос выхода в полуфинал, разгромив в первом матче "Сызрань-2003" со счетом 6:0.

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Четвертьфинал. Первый матч

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «ЛУЧ» Самара – 5:3 (2:3)

22 августа. Вурнары. «Химик». 358 зрителей

Судьи: Алексей Кузин, Герман Коваленко, Марсель Гатауллин

Инспектор: Виктор Машков

Голы: Бурмаков (11, 31, 47 пен., 70), Пестрячев (88) - Турзанов (5), Решетнев (35, 40)

Предупреждения: Маврин, Бурмаков - Кандраев