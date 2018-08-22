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Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Цветков Матвей // Ротор 10 (2)
Краснов Николай // СШ по футболу 9 (0)
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2 Комплект21 (Новочебоксарск) 14 40
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Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 21 (2)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Абрамов Николай // Динамо 15 (0)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
Покер Виталия Бурмакова приносит вурнарцам победу


Трудная победа в первом четвертьфинальном матче на Кубок МФС "Приволжье" над самарским "Лучом", достигнутая во многом мастерству Виталия Бурмакова, оформившему в этом матче покер, не гарантирует вурнарцам выход в полуфинал. Пропустив в первом тайме трижды, вурнарцы смогли переломить ход неудачно складывающегося матча и отыгрались за все оплошности во втором. Окончательный счет 5:3 в пользу "Химик-АВГУСТ" не дает гарантий на проход команды А. Ешкина в следующую стадию Кубка, где в случае успеха после матча в Самаре, их будет ждать "Дорожник" из Каменки, практически решивший вопрос выхода в полуфинал, разгромив в первом матче "Сызрань-2003" со счетом 6:0.

Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Четвертьфинал. Первый матч

«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «ЛУЧ» Самара –  5:3 (2:3)
22 августа. Вурнары. «Химик». 358 зрителей
Судьи: Алексей Кузин, Герман Коваленко, Марсель Гатауллин
Инспектор: Виктор Машков
Голы: Бурмаков (11, 31, 47 пен., 70), Пестрячев (88) - Турзанов (5), Решетнев (35, 40)
Предупреждения: Маврин, Бурмаков - Кандраев

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  • Просмотров: 34
  • Дата: 22-08-2018 |

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