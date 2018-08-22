Покер Виталия Бурмакова приносит вурнарцам победу

|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|11
|29
|2
|Спартак
|11
|26
|3
|БоМиК
|11
|23
|4
|ФК Шумерля
|11
|17
|5
|Волга
|11
|17
|6
|Ротор
|11
|16
|7
|СШ по футболу
|11
|12
|8
|ФК Чурачики
|11
|7
|9
|ФК Ибреси
|11
|6
|10
|Бурилы
|11
|6
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|17 (4)
|Цветков Матвей // Ротор
|10 (2)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|9 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Волга
|14
|40
|2
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|14
|40
|3
|Крылья
|14
|34
|4
|Динамо
|14
|33
|5
|Волга-ТАВ-Чубаево
|14
|25
|6
|Сталь
|14
|20
|7
|ФК Ибреси
|14
|20
|8
|Факел (Красноармейское)
|14
|18
|9
|Темп (Батырево)
|13
|14
|10
|ФК Янтиково-Локомотив
|14
|13
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|14
|10
|12
|Рубин (Ядрин)
|14
|6
|12
|Энергия
|13
|4
|14
|Цивиль (Цивильск)
|14
|3
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры
|Кирсанов Сергей // Комплект21
|21 (2)
|Кураков Леонид // Крылья
|15 (2)
|Абрамов Николай // Динамо
|15 (0)
|Ермаков Олег // Волга
|13 (0)
Трудная победа в первом четвертьфинальном матче на Кубок МФС "Приволжье" над самарским "Лучом", достигнутая во многом мастерству Виталия Бурмакова, оформившему в этом матче покер, не гарантирует вурнарцам выход в полуфинал. Пропустив в первом тайме трижды, вурнарцы смогли переломить ход неудачно складывающегося матча и отыгрались за все оплошности во втором. Окончательный счет 5:3 в пользу "Химик-АВГУСТ" не дает гарантий на проход команды А. Ешкина в следующую стадию Кубка, где в случае успеха после матча в Самаре, их будет ждать "Дорожник" из Каменки, практически решивший вопрос выхода в полуфинал, разгромив в первом матче "Сызрань-2003" со счетом 6:0.
Кубок МФС «Приволжье» - 2018. Четвертьфинал. Первый матч
«ХИМИК-АВГУСТ» Вурнары – «ЛУЧ» Самара – 5:3 (2:3)
22 августа. Вурнары. «Химик». 358 зрителей
Судьи: Алексей Кузин, Герман Коваленко, Марсель Гатауллин
Инспектор: Виктор Машков
Голы: Бурмаков (11, 31, 47 пен., 70), Пестрячев (88) - Турзанов (5), Решетнев (35, 40)
Предупреждения: Маврин, Бурмаков - Кандраев
- Просмотров: 34
- Дата: 22-08-2018
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