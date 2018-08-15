"Волга" вновь проигрывыает по пенальти

11 августа 2018 года стал богатым на события в футбольном ветеранском движении, а центром притяжения футболистов 45 лет и старше традиционно стала столица Чувашской Республики - город Чебоксары. Едва зрители отошли от драматичной концовки Финала Кубка Чувашии 2018 года среди ветеранов, как через пару часов на том же стадионе стартовал Межрегиональный турнир памяти заслуженного работника промышленности Чувашии Червякова Александра Ивановича. В двухдневном турнире приняло участие шесть команд, половина из которых приехало в Чебоксары из соседних регионов. Уверенно пройдя групповой этап и полуфинал, чебоксарская "Волга-Металлист" и кировский "Маяк" встретились в финале, но, к сожалению для местной публики, хозяева, как и днем ранее, потерпели обидное поражение в серии послематчевых пенальти и заняли лишь второе место. В игре за 3 место ивановский "Космос" показал галактический футбол и обыграл другую чебоксарскую команду "Сталь" со счетом 4:1.

Результаты и итоговая таблица