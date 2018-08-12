Спортивная страховка
Взрослые. Высший дивизион
М Команда И О
1 Логотип Химик-Август Вурнары Химик-Август 9 23
2 Логотип Спартак Чебоксары Спартак 10 23
3 Логотип БоМиК Цивильск БоМиК 9 19
4 Логотип Волга-ТАВ Чебоксары Волга 10 17
5 Логотип Ротор Кугеси Ротор 10 16
6 Логотип ФК Шумерля ФК Шумерля 9 13
7 Логотип Спортивная школа Чебоксары СШ по футболу 10 12
8 Логотип Ибреси ФК Ибреси 10 6
9 Логотип Бурилы Кугеси Бурилы 10 6
10 Логотип Чурачики ФК Чурачики 9 4
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры. Итоги
Шалин Роман // Химик-АВГУСТ 17 (4)
Краснов Николай // СШ по футболу 8 (0)
Донцов Павел // БоМиК 8 (1)
Чемерилов Николай // Бурилы 8 (3)
Первенство. Ветераны 40+
М Команда И О
1 Комплект21 (Новочебоксарск) 13 37
2 Волга 13 37
3 Крылья 13 33
4 Динамо 13 30
5 Волга-ТАВ-Чубаево 13 24
6 ФК Ибреси 13 20
7 Сталь 13 20
8 Факел (Красноармейское) 13 18
9 Темп (Батырево) 13 14
10 ФК Янтиково-Локомотив 13 13
11 Заря (Новочебоксарск) 13 7
12 Рубин (Ядрин) 13 6
12 Энергия 13 4
14 Цивиль (Цивильск) 13 3
турнирная таблица
календарь игр
Бомбардиры
Кирсанов Сергей // Комплект21 20 (2)
Кураков Леонид // Крылья 15 (2)
Абрамов Николай // Динамо 14 (0)
Ермаков Олег // Волга 13 (0)
Князев Алексей // Волга 9 (1)
Мамайкин Евгений // Волга 9 (1)


Кубок Чувашии-2018 уезжает в Новочебоксарск

Традиционно в День физкультурника, отмечаемый в России во вторую субботу августа, в Чувашии проводятся финалы Кубка Чувашии среди взрослых и ветеранских команд. В этом году футболисты "Химик-АВГУСТ" и "БоМиК" по решению Минспорта ЧР сыграли свой финал неделей раньше и поэтому матч ветеранов "Волги" и "Комплект21" стал единственным в этот праздничный для всех спортсменов день.

Федерация футбола ЧР, в лице президента Михаила Викторовича Богаратова, не обошла вниманием в этот день наших заслуженных ветеранов и поздравила их с праздником. Валентин Ванин, Виталий Ваганов и Анатолий Кирсанов получили из рук руководителя Федерации футбола благодарственные грамоты и подарки, после чего торжественная часть финального поединка была завершена и на смену ей пришла официальная.

Матчи между "Волгой" и "Комплект21" в этом сезоне уже приучили болельщиков, что в очных противостояниях этих команд много голов ждать не стоит. Всего один гол в двух предыдущих матчах - не совсем радостная статистика для любителей результативной игры. Вот и первый тайм финала не стал результативным, несмотря не несколько неплохих моментов у обоих ворот. Первыми в самом дебюте игры могли отличиться волжане, но Евгений Мамайкин, вывалившись один в один с вратарем новочебоксарцев Евгением Окуневым, не смог открыть счет, бесхитростно пробив во вратаря. Новочебоксарцы также могли отличиться в концовке первого тайма, но мяч после удара Эдуарда Павлова с 17-ти метров пролетел в сантиметрах от штанги ворот Альберта Сабирова.

После перерыва игра пошла повеселее. На 54-й минуте разящая атака по правому флангу атаки новочебоксарцев привела к одиннадцатиметровому в ворота "Волги". Полузащитник "Комплект21" Геннадий Алексеев убежал по флангу от своего опекуна и прострелил на набегающего Сергея Кирсанова. Защитник волжан в падении преградил удар нападающего, но, по мнению судьи сделал это с нарушением правил, отбив мяч рукой. Павлов уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам. После пропущенного гола действующий чемпион обрушил на соперника всю мощь своих атак и моменты у ворот новочебоксарской команды стали возникать с пугающей для последних частотой. Сначала удар головой с близкого расстояния не получился у защитника волжан Романа Кожатова. Затем Евгений Мамайкин не смог как следует приложиться по мячу метров с 7-ми, пробив не сильно низом прямо в руки вратарю. Через несколько минут Алексей Князев дважды имел возможность отличиться, но сначала его удар со штрафного пришелся в штангу ворот Окунева, а затем, после быстрой фланговой атаки чебоксарцев, полузащитник гостей испытал на прочность другую стойку ворот "Комплект21". А когда казалось, что имея значительное преимущество по моментам, волжане так и не смогут распечатать ворота соперника, Андрей Красных за 3 минуты до конца основного времени с лета замкнул передачу все того же Алексея Князева и перевел матч в овертайм. В дополнительное время обе команды не сподобились на хоть один опасный момент и судьба обладателя Кубка решалась в серии послематчевых пенальти. В футбольной лотерее удачливее оказались футболисты новочебоксарской команды, реализовавшие все свои попытки, а вот волжане в первом же своем ударе допустили промах, который и стал и решающим. Таким образом, "Комплект21" второй год подряд обыгрывает "Волгу" в финале и увозит Кубок Чувашии в Новочебоксарск.

Комплект21 - Обладатель Кубка Чувашии-2018 среди ветеранов

Комплект21 - Обладатель Кубка Чувашии-2018 среди ветеранов

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  • Просмотров: 133
  • Дата: 12-08-2018 |

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