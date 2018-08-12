Кубок Чувашии-2018 уезжает в Новочебоксарск

Традиционно в День физкультурника, отмечаемый в России во вторую субботу августа, в Чувашии проводятся финалы Кубка Чувашии среди взрослых и ветеранских команд. В этом году футболисты "Химик-АВГУСТ" и "БоМиК" по решению Минспорта ЧР сыграли свой финал неделей раньше и поэтому матч ветеранов "Волги" и "Комплект21" стал единственным в этот праздничный для всех спортсменов день.

Федерация футбола ЧР, в лице президента Михаила Викторовича Богаратова, не обошла вниманием в этот день наших заслуженных ветеранов и поздравила их с праздником. Валентин Ванин, Виталий Ваганов и Анатолий Кирсанов получили из рук руководителя Федерации футбола благодарственные грамоты и подарки, после чего торжественная часть финального поединка была завершена и на смену ей пришла официальная.

Матчи между "Волгой" и "Комплект21" в этом сезоне уже приучили болельщиков, что в очных противостояниях этих команд много голов ждать не стоит. Всего один гол в двух предыдущих матчах - не совсем радостная статистика для любителей результативной игры. Вот и первый тайм финала не стал результативным, несмотря не несколько неплохих моментов у обоих ворот. Первыми в самом дебюте игры могли отличиться волжане, но Евгений Мамайкин, вывалившись один в один с вратарем новочебоксарцев Евгением Окуневым, не смог открыть счет, бесхитростно пробив во вратаря. Новочебоксарцы также могли отличиться в концовке первого тайма, но мяч после удара Эдуарда Павлова с 17-ти метров пролетел в сантиметрах от штанги ворот Альберта Сабирова.

После перерыва игра пошла повеселее. На 54-й минуте разящая атака по правому флангу атаки новочебоксарцев привела к одиннадцатиметровому в ворота "Волги". Полузащитник "Комплект21" Геннадий Алексеев убежал по флангу от своего опекуна и прострелил на набегающего Сергея Кирсанова. Защитник волжан в падении преградил удар нападающего, но, по мнению судьи сделал это с нарушением правил, отбив мяч рукой. Павлов уверенно реализовал пенальти, разведя мяч и вратаря по разным углам. После пропущенного гола действующий чемпион обрушил на соперника всю мощь своих атак и моменты у ворот новочебоксарской команды стали возникать с пугающей для последних частотой. Сначала удар головой с близкого расстояния не получился у защитника волжан Романа Кожатова. Затем Евгений Мамайкин не смог как следует приложиться по мячу метров с 7-ми, пробив не сильно низом прямо в руки вратарю. Через несколько минут Алексей Князев дважды имел возможность отличиться, но сначала его удар со штрафного пришелся в штангу ворот Окунева, а затем, после быстрой фланговой атаки чебоксарцев, полузащитник гостей испытал на прочность другую стойку ворот "Комплект21". А когда казалось, что имея значительное преимущество по моментам, волжане так и не смогут распечатать ворота соперника, Андрей Красных за 3 минуты до конца основного времени с лета замкнул передачу все того же Алексея Князева и перевел матч в овертайм. В дополнительное время обе команды не сподобились на хоть один опасный момент и судьба обладателя Кубка решалась в серии послематчевых пенальти. В футбольной лотерее удачливее оказались футболисты новочебоксарской команды, реализовавшие все свои попытки, а вот волжане в первом же своем ударе допустили промах, который и стал и решающим. Таким образом, "Комплект21" второй год подряд обыгрывает "Волгу" в финале и увозит Кубок Чувашии в Новочебоксарск.

Комплект21 - Обладатель Кубка Чувашии-2018 среди ветеранов