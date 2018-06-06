Определились почти все четвертьфиналисты

Более классные команды высшего дивизиона и на этот раз оказались сильнее.

По итогам сегодняшних результатов стали известны пары 1/4 стадии Кубка Чувашии-2018:

"Химик-АВГУСТ" - ФК "Чурачики", ФК "Кугеси" - "Спартак", "Волга" - ФК "Шумерля", "БоМиК" - "Энергия"/"СШ по футболу" (20.06.2018). С этой стадии победитель будет определен по итогам двух игр - дома и на выезде.

Кубок Чувашии. 1/8 финала. "Элара" - "Химик-АВГУСТ" - 0:7, ФК "Легион" - ФК "Чурачики" - 0:3, "Факел" Красноармейское - "Волга" - 1:4