|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|3
|9
|2
|БоМиК
|3
|9
|3
|Спартак
|3
|9
|4
|Ротор
|3
|6
|5
|СШ по футболу
|3
|6
|6
|Волга-ТАВ
|3
|3
|7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|3
|3
|8
|ФК Чурачики
|3
|0
|9
|ФК Ибреси
|3
|0
|10
|Бурилы
|3
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Донцов Павел // БоМиК
|5 (0)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|3 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья
|3
|9
|2
|Динамо
|3
|9
|3
|Волга
|3
|7
|4
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|3
|7
|5
|ФК Ибреси
|3
|7
|6
|Факел (Красноармейское)
|3
|6
|7
|Волга-ТАВ-Чубаево
|3
|6
|8
|Сталь
|3
|5
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|3
|2
|10
|Темп (Батырево)
|3
|1
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|3
|0
|12
|Рубин (Ядрин)
|2
|0
|13
|Цивиль (Цивильск)
|3
|0
|14
|Энергия
|3
|0
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Абрамов Николай // Динамо
|5 (0)
|Князев Алексей // Волга
|5 (1)
|Никоноров Виктор // Динамо
|4 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|4 (1)
Кубок Чувашии - 2018. Сетка турнира
- Раздел: Республиканские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 160
- Дата: 29-05-2018
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