Лучшие сезона 2021 года. Итоги голосования

Пятничным вечером 12 ноября в Федерации футбола Чувашской Республики подвели итоги завершившегося футбольного сезона 2021 года. Награды из рук Президента Федерации Матренина Сергея Васильевича получили призеры летних соревнований по футболу в разных возрастных категориях, начиная от самых юных футболистов 2011 года рождения и заканчивая командами, выступающими в ветеранском первенстве.
Помимо командных призов, организаторы вручили индивидуальные награды футболистам, наиболее ярко проявивших себя в чемпионате и первенстве этого года. Одним из трогательных моментов церемонии награждения стало совместное решение футбольного клуба «Ротор» из поселка Кугеси и их голкипера Никиты Никитина, ставшим по итогам анкетирования «Лучшим вратарем сезона», о передаче вратарской награды семье, безвременно ушедшего из жизни несколькими днями ранее, экс-вратаря «Ротора» Владимира Гаврилова…
Перечислим всех призеров.
Первенство Мальчики 2010-11 г.р.
1 место - СШ-2010
2 место - СШ-2011
3 место - ДФК LEGION
Дети 2008-09 г.р.
1 место - СШ-2008
2 место - Химик-АВГУСТ
3 место - СШ-Спартак-2008
Дети 2008-09 г.р Формат 8х8
1 место - ФК Молния-СШ №1
2 место - СШ-2008
3 место - СШ-СОШ №61
Младшие юноши 2006-07 г.р.
1 место - ФК Империя-СШ №1
2 место - СШ-2006
3 место - СШ-2007
Старшие юноши 2004-05 г.р.
1 место - СШ-2004
2 место - Химик-АВГУСТ
3 место - БоМиК
Взрослые. Высший дивизион
1 место - Химик-АВГУСТ
2 место - Ротор
3 место - Шумерля-ШЗСА
Взрослые. Первый дивизион
1 место - Волга-ТАВ
2 место - БТВ
3 место - Факел с.Красноармейское
Взрослые. Первенство города Чебоксары
1 место - Волга-ТАВ
2 место - Энергия-ЧЭАЗ
3 место - Элара
Ветераны 40+
1 место - Волга
2 место - Комплект21
3 место - Крылья
Традиционно по окончанию летнего сезона проводится анкетирование тренеров команд-участниц на предмет определения лучших игроков, тренеров, судей и инспекторов Чемпионата Чувашской Республики среди взрослых, а также Первенства Республики среди ветеранов 40+.
По итогам голосования лучшими в своих номинациях у взрослых команд стали:
«Лучший вратарь - 2021» - Никитин Никита
1. Никитин Никита («Ротор») – 16 баллов
2. Алипов Евгений («Бомик») – 5 баллов
3. Смирнов Денис («Шумерля-ШЗСА») – 3 балла
«Лучший защитник - 2021» - Мищенко Артем
1. Мищенко Артем (Химик-АВГУСТ») – 9 баллов
2. Ленгесов Максим («Ротор») – 8 баллов
3. Лесин Алексей («БоМиК») – 6 баллов
«Лучший полузащитник - 2021» - Ибрагимов Улугбек
1. Ибрагимов Улугбек («Ротор») – 12 баллов
2. Федотов Илья («Шумерля-ШЗСА») – 6 баллов
3. Германов Дмитрий («Химик-АВГУСТ») – 5 баллов
«Лучший нападающий - 2021» - Цветков Матвей
1. Цветков Матвей («Ротор») – 8 баллов
2. Порфирьев Роман («Ротор») – 6 баллов
3-4. Краснов Николай и Краснов Иван (оба - «Химик-АВГУСТ») – 4 балла
«Лучший бомбардир - 2021» - Краснов Николай
1. Краснов Николай («Химик-АВГУСТ») – 9 мячей
2-4. Матвеев Алексей, Антонов Антон (оба - «Химик-АВГУСТ»), Порфирьев Роман («Ротор») – по 6 мячей
Помимо игроков признание от коллег по цеху получили и другие представители футбольного сообщества нашей республики.
«Лучший тренер - 2021» – Морозов Андрей
1. Морозов Андрей («Ротор») – 13 баллов
2. Строгонов Александр («Химик-АВГУСТ») – 9 баллов
3. Селезнев Алексей («Шумерля-ШЗСА») – 5 баллов
«Лучший судья - 2021» – Дергачев Дмитрий
1. Дергачев Дмитрий – 10 баллов
2. Юдин Николай – 9
3. Кадушкин Максим – 6
«Лучший инспектор - 2021» – Верхунов Сергей
1. Верхунов Сергей – 11 баллов
2. Алексеев Игорь – 10 баллов
3. Жуков Александр – 5 баллов
По итогам голосования лучшими в своих номинациях у ветеранов 40+ стали:
«Лучший вратарь 40+» – Сабиров Альберт
1. Сабиров Альберт («Волга») – 16 баллов
2. Сергеев Сергей («Волга») – 14 баллов
3. Марушин Алексей («Динамо») – 8 баллов
«Лучший защитник 40+» – Кожатов Роман
1. Кожатов Роман («Волга») – 15 баллов
2. Александров Сергей («Комплект21») – 8 баллов
3-4. Иванов Сергей («Крылья») и Тимофеев Дмитрий («Комплект21») – по 5 баллов
«Лучший полузащитник 40+» – Иванов Алексей
1. Иванов Алексей («Волга») – 14 баллов
2-4. Егоров Александр («Крылья»), Балыбердин Александр («Волга») и Петров Михаил («Факел») – по 4 балла
«Лучший нападающий 40+» – Моисеев Андрей
1. Моисеев Андрей («Темп») – 14 баллов
2-3. Мамайкин Евгений («Волга») и Труков Сергей («Крылья») – по 10 баллов
«Лучший бомбардир» - Труков Сергей
1. Труков Сергей («Крылья») – 30 мячей
2. Моисеев Андрей («Темп») – 26 мячей
3-4. Мамайкин Евгений («Волга») и Солин Александр («Комплект21») – по 18 мячей