Лучшие сезона 2021 года. Итоги голосования

Пятничным вечером 12 ноября в Федерации футбола Чувашской Республики подвели итоги завершившегося футбольного сезона 2021 года. Награды из рук Президента Федерации Матренина Сергея Васильевича получили призеры летних соревнований по футболу в разных возрастных категориях, начиная от самых юных футболистов 2011 года рождения и заканчивая командами, выступающими в ветеранском первенстве.

Помимо командных призов, организаторы вручили индивидуальные награды футболистам, наиболее ярко проявивших себя в чемпионате и первенстве этого года. Одним из трогательных моментов церемонии награждения стало совместное решение футбольного клуба «Ротор» из поселка Кугеси и их голкипера Никиты Никитина, ставшим по итогам анкетирования «Лучшим вратарем сезона», о передаче вратарской награды семье, безвременно ушедшего из жизни несколькими днями ранее, экс-вратаря «Ротора» Владимира Гаврилова…

Перечислим всех призеров.

Первенство Мальчики 2010-11 г.р.

1 место - СШ-2010

2 место - СШ-2011

3 место - ДФК LEGION

Дети 2008-09 г.р.

1 место - СШ-2008

2 место - Химик-АВГУСТ

3 место - СШ-Спартак-2008

Дети 2008-09 г.р Формат 8х8

1 место - ФК Молния-СШ №1

2 место - СШ-2008

3 место - СШ-СОШ №61

Младшие юноши 2006-07 г.р.

1 место - ФК Империя-СШ №1

2 место - СШ-2006

3 место - СШ-2007

Старшие юноши 2004-05 г.р.

1 место - СШ-2004

2 место - Химик-АВГУСТ

3 место - БоМиК

Взрослые. Высший дивизион

1 место - Химик-АВГУСТ

2 место - Ротор

3 место - Шумерля-ШЗСА

Взрослые. Первый дивизион

1 место - Волга-ТАВ

2 место - БТВ

3 место - Факел с.Красноармейское

Взрослые. Первенство города Чебоксары

1 место - Волга-ТАВ

2 место - Энергия-ЧЭАЗ

3 место - Элара

Ветераны 40+

1 место - Волга

2 место - Комплект21

3 место - Крылья

Традиционно по окончанию летнего сезона проводится анкетирование тренеров команд-участниц на предмет определения лучших игроков, тренеров, судей и инспекторов Чемпионата Чувашской Республики среди взрослых, а также Первенства Республики среди ветеранов 40+.

По итогам голосования лучшими в своих номинациях у взрослых команд стали:

«Лучший вратарь - 2021» - Никитин Никита

1. Никитин Никита («Ротор») – 16 баллов

2. Алипов Евгений («Бомик») – 5 баллов

3. Смирнов Денис («Шумерля-ШЗСА») – 3 балла

«Лучший защитник - 2021» - Мищенко Артем

1. Мищенко Артем (Химик-АВГУСТ») – 9 баллов

2. Ленгесов Максим («Ротор») – 8 баллов

3. Лесин Алексей («БоМиК») – 6 баллов

«Лучший полузащитник - 2021» - Ибрагимов Улугбек

1. Ибрагимов Улугбек («Ротор») – 12 баллов

2. Федотов Илья («Шумерля-ШЗСА») – 6 баллов

3. Германов Дмитрий («Химик-АВГУСТ») – 5 баллов

«Лучший нападающий - 2021» - Цветков Матвей

1. Цветков Матвей («Ротор») – 8 баллов

2. Порфирьев Роман («Ротор») – 6 баллов

3-4. Краснов Николай и Краснов Иван (оба - «Химик-АВГУСТ») – 4 балла

«Лучший бомбардир - 2021» - Краснов Николай

1. Краснов Николай («Химик-АВГУСТ») – 9 мячей

2-4. Матвеев Алексей, Антонов Антон (оба - «Химик-АВГУСТ»), Порфирьев Роман («Ротор») – по 6 мячей

Помимо игроков признание от коллег по цеху получили и другие представители футбольного сообщества нашей республики.

«Лучший тренер - 2021» – Морозов Андрей

1. Морозов Андрей («Ротор») – 13 баллов

2. Строгонов Александр («Химик-АВГУСТ») – 9 баллов

3. Селезнев Алексей («Шумерля-ШЗСА») – 5 баллов

«Лучший судья - 2021» – Дергачев Дмитрий

1. Дергачев Дмитрий – 10 баллов

2. Юдин Николай – 9

3. Кадушкин Максим – 6

«Лучший инспектор - 2021» – Верхунов Сергей

1. Верхунов Сергей – 11 баллов

2. Алексеев Игорь – 10 баллов

3. Жуков Александр – 5 баллов

По итогам голосования лучшими в своих номинациях у ветеранов 40+ стали:

«Лучший вратарь 40+» – Сабиров Альберт

1. Сабиров Альберт («Волга») – 16 баллов

2. Сергеев Сергей («Волга») – 14 баллов

3. Марушин Алексей («Динамо») – 8 баллов

«Лучший защитник 40+» – Кожатов Роман

1. Кожатов Роман («Волга») – 15 баллов

2. Александров Сергей («Комплект21») – 8 баллов

3-4. Иванов Сергей («Крылья») и Тимофеев Дмитрий («Комплект21») – по 5 баллов

«Лучший полузащитник 40+» – Иванов Алексей

1. Иванов Алексей («Волга») – 14 баллов

2-4. Егоров Александр («Крылья»), Балыбердин Александр («Волга») и Петров Михаил («Факел») – по 4 балла

«Лучший нападающий 40+» – Моисеев Андрей

1. Моисеев Андрей («Темп») – 14 баллов

2-3. Мамайкин Евгений («Волга») и Труков Сергей («Крылья») – по 10 баллов

«Лучший бомбардир» - Труков Сергей

1. Труков Сергей («Крылья») – 30 мячей

2. Моисеев Андрей («Темп») – 26 мячей

3-4. Мамайкин Евгений («Волга») и Солин Александр («Комплект21») – по 18 мячей