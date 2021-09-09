Кубок Открытия - 2021

С 10 по 12 сентября в чебоксарском Центре Маунтинбайка пройдет турнир по мини-футболу "Кубок Открытия". В соревнованиях примут участие 5 чувашских команд - «БоМиК» Цивильск, «Тусай» Красноармейский район, «Штанаши» Красночетайский район, «Мегастрой» Чебоксары и КМК, два флагмана ульяновского мини-футбола - «Платон» и «ПСК», а также коллектив из из Республики Марий Эл - «Волжск».

По итогам жеребьевки определились составы групп:

Группа «А» Группа «В» МФК ПСК Платон КМК БоМиК Штанаши Тусай Мегастрой Волжск

Расписание игр на 10 сентября

18:00 МФК ПСК - Мегастрой

19:00 КМК - Штанаши

20:00 Платон - Волжск

21:00 БоМиК - Тусай