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Кубок Открытия - 2021

С 10 по 12 сентября в чебоксарском Центре Маунтинбайка пройдет турнир по мини-футболу "Кубок Открытия". В соревнованиях примут участие 5 чувашских команд - «БоМиК» Цивильск, «Тусай» Красноармейский район, «Штанаши» Красночетайский район, «Мегастрой» Чебоксары и КМК, два флагмана ульяновского мини-футбола - «Платон» и «ПСК», а также коллектив из из Республики Марий Эл - «Волжск».

По итогам жеребьевки определились составы групп:

Группа «А» Группа «В»
МФК ПСК Платон
КМК БоМиК
Штанаши Тусай
Мегастрой Волжск

Расписание игр на 10 сентября

18:00 МФК ПСК - Мегастрой

19:00 КМК - Штанаши

20:00 Платон - Волжск

21:00 БоМиК - Тусай

Лесин цитата

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