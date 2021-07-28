В Чебоксарах состоялся первый турнир по футволею

Одна из лучших Набережных России, замечательные +25 градусов по Цельсию, прекрасное утро воскресного выходного дня, пляж, песок футбольный мяч...В Чебоксарах состоялся первый Чемпионат города по футволею. Это зрелищное сочетание пляжного футбола и пляжного волейбола, завораживающие розыгрыши, чудесные спасения и сумасшедшие камбэки. В этот день попробовать свои силы решили 7 команд. Кто-то выглядел чуть лучше, кто-то чуть хуже, но проигравших этот день не было - и это факт. Однако, обо всем по порядку.

Организаторы турнира разделили 7 команд на 2 группы, из каждой группы в полуфинал выходили по 2 команды. Первыми матчами турнира стали противостояния Шишкин/Яковлев - Шемяков/Вохмин и Павлов/Ельников - Лесин/Спинов. И если в первых играх обозначилось отчетливое преимущество фаворитов, то в дальнейшем команды "выровнялись" и "проходных" игр уже не было. Стоит отметить матч первого тура, в котором встречались одни из фаворитов турнира Иванов/ Панферов - Кожатов/Кириллов. В упорной борьбе Иванов / Панферов дожали соперников в первой партии, а во второй имели 2 матчбола (14:12)...однако соперники проявили огромную волю к победе и не только сумели отыграться и зацепить вторую партию, но и буквально прошлись катком по сопернику в третьей.

Новички турнира Шишкин/Яковлев - Чемерилов / Ухтияров выдали форменный спектакль, где чаша весов склонялась то в одну, то в другой сторону. Сами посудите : счет матча 11:15,15:13,17:15 в пользу более опытных Чемерилова и Ухтиярова. На волне успеха эта пара сумела обыграть (весьма неожиданно) крепкую пару Вохмина и Шемякова, что, впрочем не помешало этим парам выйти в полуфинал.

В другой группе катком по соперникам прошла пара Лесина и Спинова, буквально уничтожая все и вся на своем пути. Со второго места в полуфинал прошли Кожатов и Кириллов.

В полуфинальных матчах Лесин и Спинов продолжили свое победное шествие и разгромила пару Шемякова и Вохмина (15:7,15:6).В другом же полуфинале все было не так очевидно. Уступив первую партию на балансе, Кожатов и Кириллов сумели добавить в командной игре, усилить подачу и за счет этого одержали волевую победу и последовали в финал.

Чемерилов и Ухтияров, видимо немного расстроенные результатом полуфинала, не смогли в матче за 3 место повторить результат матча в группе с Шемяковым и Вохминым. Здесь случилось аналогия с полуфиналом, выиграв первый сет, Чемерилов и Ухтияров провалили два следующих, как итог обидное 4 место...

Финал был особенным. Явными фаворитами в матче являлась пара Лесина и Спинова. Однако, опытная пара Кожатова и Кириллова сумела собраться и дать бой. И была в шаге (точнее даже в трех шагах) от чемпионства...1:1 по партиям, и в решающей пара ведет 14:11. 3 МАТЧБОЛА. Что произошло дальше - малообъяснимо. Лесин и Спинов совершают абсолютно немыслимый камбэк и празднуют чемпионство.

Спинов и Лесин - Чемпионы

Благодарим за отчет Кириллова Алексея

Технические результаты "Футволей-2021"

1. Шишкин Лев/Яковлев Игорь - Шемяков Дмитрий/Вохмин Алексей - 0:2 (4:15, 7:15)

2. Лесин Алексей/Спинов Максим - Павлов Александр/ Ельников Роман - 2:0 (15:3, 15:5)

3. Иванов Максим/Панферов Дмитрий - Кириллов Алексей/Кожатов Роман - 1:2 (16:14, 15:17, 6:15)

4. Чемерилов Николай/Ухтияров Илья - Шишкин Лев/Яковлев Игорь - 2:1 (11:15, 15:13, 17:15)

5. Иванов Максим/Панферов Дмитрий - Павлов Александр/ Ельников Роман - 2:0 (15:9, 16:14)

6. Шемяков Дмитрий/Вохмин Алексей - Чемерилов Николай/Ухтияров Илья - 0:2 (8:15, 15:17)

7. Лесин Алексей/Спинов Максим - Иванов Максим/Панферов Дмитрий - 2:0 (15:7, 15:7)

8. Кириллов Алексей/Кожатов Роман - Лесин Алексей/Спинов Максим - 0:2 (11:15, 6:15)

9 . Павлов Александр/ Ельников Роман - Кириллов Алексей/Кожатов Роман - 0:2 (6:15, 14:16)

Полуфиналы

10. Лесин Алексей/Спинов Максим - Шемяков Дмитрий/Вохмин Алексей - 2:0 (15:7, 15:6)

11. Кириллов Алексей/Кожатов Роман - Чемерилов Николай/Ухтияров Илья - 2:1 (16:18, 15:9, 15:12)

За 3 место

12. Шемяков Дмитрий/Вохмин Алексей - Чемерилов Николай/Ухтияров Илья - 2:1 (13:15, 15:9, 15:7)

Финал

13. Лесин Алексей/Спинов Максим - Кириллов Алексей/Кожатов Роман - 2:1 (14:16, 15:5, 16:14)