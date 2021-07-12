"Юкка" выигрывает пляжку в Чебоксарах

В воскресенье 11 июля на "Левобережном пляже" города Чебоксары после двухгодового перерыва, связанного с погодными условиями и COVID-19, все же состоялось Открытое Первенство города по пляжному футболу среди взрослых.
8 команд по итогам жеребьевки были разделены на 2 группы, по 2 лучшие команды в которых выходили в полуфиналы.
Если в группе "А" «Юкка» и «Спартак» достаточно уверенно вышли в полуфинал, то в другой группе ясности о том, кто составит этим командам компанию в стыках не было до последних минут заключительных матчей.
|М
|
Пляжный футбол. Группа А
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«Юкка» г. Чебоксары
|3:1
|3:2
|4:2
|3
|0
|0
|10-5
|9
|2
|«Спартак» г. Чебоксары
|1:3
|4:1
|7:1
|2
|0
|1
|12-5
|6
|3
|«Рябинка» г. Чебоксары
|2:3
|1:4
|9:2
|1
|0
|2
|12-9
|3
|4
|«Южный» г. Чебоксары
|2:4
|1:7
|2:9
|0
|0
|3
|5-20
|0
|М
|
Пляжный футбол. Группа В
|1
|2
|3
|4
|В
|Н
|П
|РМ
|Оч
|1
|«Mossman Black» г. Чебоксары
|4:2
|4:2
|4:3
|3
|0
|0
|12-7
|9
|2
|«Мегаполис» г. Шумерля
|2:4
|7:1
|3:2
|2
|0
|1
|12-7
|6
|3
|«Mossman White» г. Чебоксары
|2:4
|1:7
|4:3
|1
|0
|2
|7-14
|3
|4
|«Чебоксарские» г. Чебоксары
|3:4
|2:3
|3:4
|0
|0
|3
|8-11
|0
|Полуфиналы
|«Спартак» Чебоксары
|«Mossman Black» г. Чебоксары
|7:3
|«Юкка» г. Чебоксары
|«Мегаполис» г. Шумерля
|2:2, 2:1 пен.
|За 3 место
|«Мегаполис» г. Шумерля
|«Mossman Black» г. Чебоксары
|2:2, 3:1 пен.
|Финал
|«Юкка» г. Чебоксары
|«Спартак» Чебоксары
|5:3
ЮККА - Победитель Открытого Первенства (2021)
По итогам турнира огранизаторы ценными призами отметили лучших игроков турнира.
Лучший вратарь - Яковлев Николай («Юкка» г. Чебоксары)
Лучший бомбардир - Малов Иван («Mossman Black» г. Чебоксары)
Лучший игрок - Панферов Дмитрий («Спартак» Чебоксары)
Фотоальбом Открытого Первенства г. Чебоксары по пляжному футболу 2021 года в нашей группе ВК - Пляжка в Чебоксарах.