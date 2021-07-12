"Юкка" выигрывает пляжку в Чебоксарах

В воскресенье 11 июля на "Левобережном пляже" города Чебоксары после двухгодового перерыва, связанного с погодными условиями и COVID-19, все же состоялось Открытое Первенство города по пляжному футболу среди взрослых.

8 команд по итогам жеребьевки были разделены на 2 группы, по 2 лучшие команды в которых выходили в полуфиналы.

Если в группе "А" «Юкка» и «Спартак» достаточно уверенно вышли в полуфинал, то в другой группе ясности о том, кто составит этим командам компанию в стыках не было до последних минут заключительных матчей.

М Пляжный футбол. Группа А 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 «Юкка» г. Чебоксары 3:1 3:2 4:2 3 0 0 10-5 9 2 «Спартак» г. Чебоксары 1:3 4:1 7:1 2 0 1 12-5 6 3 «Рябинка» г. Чебоксары 2:3 1:4 9:2 1 0 2 12-9 3 4 «Южный» г. Чебоксары 2:4 1:7 2:9 0 0 3 5-20 0

М Пляжный футбол. Группа В 1 2 3 4 В Н П РМ Оч 1 «Mossman Black» г. Чебоксары 4:2 4:2 4:3 3 0 0 12-7 9 2 «Мегаполис» г. Шумерля 2:4 7:1 3:2 2 0 1 12-7 6 3 «Mossman White» г. Чебоксары 2:4 1:7 4:3 1 0 2 7-14 3 4 «Чебоксарские» г. Чебоксары 3:4 2:3 3:4 0 0 3 8-11 0

Полуфиналы «Спартак» Чебоксары «Mossman Black» г. Чебоксары 7:3 «Юкка» г. Чебоксары «Мегаполис» г. Шумерля 2:2, 2:1 пен.

За 3 место «Мегаполис» г. Шумерля «Mossman Black» г. Чебоксары 2:2, 3:1 пен. Финал «Юкка» г. Чебоксары «Спартак» Чебоксары 5:3

ЮККА - Победитель Открытого Первенства (2021)

По итогам турнира огранизаторы ценными призами отметили лучших игроков турнира.

Лучший вратарь - Яковлев Николай («Юкка» г. Чебоксары)

Лучший бомбардир - Малов Иван («Mossman Black» г. Чебоксары)

Лучший игрок - Панферов Дмитрий («Спартак» Чебоксары)

Фотоальбом Открытого Первенства г. Чебоксары по пляжному футболу 2021 года в нашей группе ВК - Пляжка в Чебоксарах.