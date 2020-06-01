Отказ от рекламы на сайте "Футбол Чувашии"

Поэкспериментировал с рекламой на сайте. Не понравилось. Прежде всего, как читателю. Лезет в глаза, мешает нормально погрузиться в тему. Меня, как автора это, несомненно, расстраивает. Навязчивость рекламы на других сайтах лично меня сильно раздражает. Она тормозит страницу, текст скачет по экрану пока она не загрузится. Заходя на такую страницу, ты не сразу получаешь то зачем пришел, а это порой сильно нервирует. А хочу ли я такого отношения к своим читателям? Конечно же, нет. Продукт, который я делаю от души, в конечном итоге становится немного подпорченным. Сегодня я принял решение отказаться от такого способа монетизации сайта. Зарабатывать таким способом на оплату сайта мне больше не хочется. Возможно, когда-то и появятся единичные рекламные баннеры, но их количество будет минимально, обеспечивая комфортное нахождение на сайте.

А для тех, кто хочет поддержать наш сайт материально, в конце каждой статьи я установлю форму для денежного перевода. Все платежи максимально безопасны. Защита платежей обеспечивается сервисом Яндекс Деньги. Всем позитивного настроения и удачи!