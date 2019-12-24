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Новогодняя пауза



В высшем дивизионе лидером на новогодние праздники неожиданно для многих ушел кугесьский "Бурилы-Ротор". Подопечные Андрея Морозова уверенно прошли испытание мастадонтами миньки - "Динамо", "Канмаш-Лидер" и ЧГПУ, одержав в этих поединках три победы. Подножку в победной поступи кугесьской команды поставил другой лидер, но уже не по набранным, а по потерянным очкам - "ГАИ-GreenGo". Властьимущие, имея двухочковый дефицит перед "Бурилы-Ротором", получат возможность прибрать себе лидерство только после Нового Года, когда сыграют свой пропущенный матч первого тура против ЧГУ.

турнирная таблица высшего дивизиона по мини-футболу в Чувашии

В первом дивизионе не замечает соперников "Комплект21-НХМТ". Нападающие новочебоксарцев Никита Цаплин и Кирилл Иванов на двоих назабивали ровно половину голов своей команды. Следом за "Комплект21-НХМТ" целая вереница команд поборется за еще одну (или две) путевки в высший дивизион, но будет это уже после наступления 2020 года.

турнирная таблица первого дивизиона по мини-футболу в Чувашии
Команды второго дивизиона до окончания года успели завершить предварительный групповой этап, десять из которых завоевали право продолжить борьбу на финальном этапе, который стартует 4 января в спортзале ФСК "Восток".
турнирная таблица второго дивизиона по мини-футболу в Чувашии
У ветеранов, вплоть до заключительного тура календарного года, шло все по намеченному курсу - "Волга" и "Комплект21" побеждали всех своих соперников и ждали очного противостояния. Но в заключительный игровой день уходящего года, "Комплект21" немного усложнил себе жизнь, сыграв вничью со "Сталью", ведя за 5 минут до конца 3:0! "Волга" не преминула воспользоваться подарком, то ли от новочебоксарцев, то ли от сталеваров, и, не без труда, взяла "свои" очки в матче с ОМОНом, став после этого единоличным лидером Первенства.
турнирная таблица ветеранского первенства по мини-футболу в Чувашии

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