Новогодняя пауза

В высшем дивизионе лидером на новогодние праздники неожиданно для многих ушел кугесьский "Бурилы-Ротор". Подопечные Андрея Морозова уверенно прошли испытание мастадонтами миньки - "Динамо", "Канмаш-Лидер" и ЧГПУ, одержав в этих поединках три победы. Подножку в победной поступи кугесьской команды поставил другой лидер, но уже не по набранным, а по потерянным очкам - "ГАИ-GreenGo". Властьимущие, имея двухочковый дефицит перед "Бурилы-Ротором", получат возможность прибрать себе лидерство только после Нового Года, когда сыграют свой пропущенный матч первого тура против ЧГУ.

В первом дивизионе не замечает соперников "Комплект21-НХМТ". Нападающие новочебоксарцев Никита Цаплин и Кирилл Иванов на двоих назабивали ровно половину голов своей команды. Следом за "Комплект21-НХМТ" целая вереница команд поборется за еще одну (или две) путевки в высший дивизион, но будет это уже после наступления 2020 года.

Команды второго дивизиона до окончания года успели завершить предварительный групповой этап, десять из которых завоевали право продолжить борьбу на финальном этапе, который стартует 4 января в спортзале ФСК "Восток".

У ветеранов, вплоть до заключительного тура календарного года, шло все по намеченному курсу - "Волга" и "Комплект21" побеждали всех своих соперников и ждали очного противостояния. Но в заключительный игровой день уходящего года, "Комплект21" немного усложнил себе жизнь, сыграв вничью со "Сталью", ведя за 5 минут до конца 3:0! "Волга" не преминула воспользоваться подарком, то ли от новочебоксарцев, то ли от сталеваров, и, не без труда, взяла "свои" очки в матче с ОМОНом, став после этого единоличным лидером Первенства.