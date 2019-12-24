Новогодняя пауза

В высшем дивизионе лидером на новогодние праздники неожиданно для многих ушел кугесьский "Бурилы-Ротор". Подопечные Андрея Морозова уверенно прошли испытание мастадонтами миньки - "Динамо", "Канмаш-Лидер" и ЧГПУ, одержав в этих поединках три победы. Подножку в победной поступи кугесьской команды поставил другой лидер, но уже не по набранным, а по потерянным очкам - "ГАИ-GreenGo". Властьимущие, имея двухочковый дефицит перед "Бурилы-Ротором", получат возможность прибрать себе лидерство только после Нового Года, когда сыграют свой пропущенный матч первого тура против ЧГУ.
В первом дивизионе не замечает соперников "Комплект21-НХМТ". Нападающие новочебоксарцев Никита Цаплин и Кирилл Иванов на двоих назабивали ровно половину голов своей команды. Следом за "Комплект21-НХМТ" целая вереница команд поборется за еще одну (или две) путевки в высший дивизион, но будет это уже после наступления 2020 года.