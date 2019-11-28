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Памяти П.И.Валькевича -2019. Расписание игр



В субботу 30 ноября 2019 года в чебоксарском БУ ЧР "Спортивная школа олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды" (Центр маунтинбайка) стартует XX Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов памяти полковника П.И. Валькевича.

Команды-участницы на турнире будут разделены не только по группам, но и по возрастным категориям.

В категории 45+ примут участие 6 команд.

Группа А: 

1. "ВНИИЭФ" (Саров Нижегородская обл.)

2. "Регион 16" (Елабуга Республика Татарстан)

3. "Крылья" (Чебоксары).

Группа В:

1. "Волга-ТАВ" (Чебоксары)

2. "Маяк" (Киров)

3. "Симбирск" (Ульяновск).

В турнире среди ветеранов 55 лет и старше также примут участие 6 команд:

Группа А: 

1. "Локомотив" (Москва)

2. "Союз" (Чебоксары)

3. "Текстильный край (Ивановская область)

Группа В:

1. "Волга" (Чебоксары)

2. "Динамо" (Ульяновск)

3. "Дружба" (Йошкар-Ола).

Расписание игр турнира:
30 ноября 2019 года.
10-00. "Волга" - "Дружба".                                            
10-40. "Союз" - "Текстильный край".                              
11-20. "Дружба" - "Динамо".                                          
12-00. "Локомотив" - "Союз".
12-40. "Динамо" - "Волга".
13-20. "Текстильный край" - "Локомотив".
14-00. Открытие турнира.
14-30. "ВНИИЭФ" - "Крылья".                                            
15-10. "Волга-ТАВ" - "Симбирск".                              
15-50. "Регион 16" - "ВНИИЭФ".      
16-30. "Симбирск" - "Маяк".
17-10. "Крылья" - "Регион 16".
17-50. "Маяк" - "Волга-ТАВ".
                                  
1 декабря 2019 года.
9-00. Матч за 5-6 места (А3 - В3). 55+                                    
9-40. Матч за 5-6 места (А3 - В3). 45+                                          
10-20. Полуфинал № 1 (А1 - В2).  55+   
11-00. Полуфинал № 2 (В1 - А2).  55+  
11-40. Полуфинал № 1 (А1 - В2).  45+   
12-20. Полуфинал № 2 (В1 - А2).  45+
13-00. Матч за 3-4 места.            55+                                    
13-40. Матч за 3-4 места.            45+
14-20. Финал.                          55+                                    
15-00. Финал.                          45+
15-45. Награждение победителей и участников турнира, закрытие соревнований.


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