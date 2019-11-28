Памяти П.И.Валькевича -2019. Расписание игр

В субботу 30 ноября 2019 года в чебоксарском БУ ЧР "Спортивная школа олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды" (Центр маунтинбайка) стартует XX Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов памяти полковника П.И. Валькевича.

Команды-участницы на турнире будут разделены не только по группам, но и по возрастным категориям.

В категории 45+ примут участие 6 команд.

Группа А:

1. "ВНИИЭФ" (Саров Нижегородская обл.)

2. "Регион 16" (Елабуга Республика Татарстан)

3. "Крылья" (Чебоксары).

Группа В:

1. "Волга-ТАВ" (Чебоксары)

2. "Маяк" (Киров)

3. "Симбирск" (Ульяновск).

В турнире среди ветеранов 55 лет и старше также примут участие 6 команд:

Группа А:

1. "Локомотив" (Москва)

2. "Союз" (Чебоксары)

3. "Текстильный край (Ивановская область)

Группа В:

1. "Волга" (Чебоксары)

2. "Динамо" (Ульяновск)

3. "Дружба" (Йошкар-Ола).

Расписание игр турнира:

30 ноября 2019 года.

10-00. "Волга" - "Дружба".

10-40. "Союз" - "Текстильный край".

11-20. "Дружба" - "Динамо".

12-00. "Локомотив" - "Союз".

12-40. "Динамо" - "Волга".

13-20. "Текстильный край" - "Локомотив".

14-00. Открытие турнира.

14-30. "ВНИИЭФ" - "Крылья".

15-10. "Волга-ТАВ" - "Симбирск".

15-50. "Регион 16" - "ВНИИЭФ".

16-30. "Симбирск" - "Маяк".

17-10. "Крылья" - "Регион 16".

17-50. "Маяк" - "Волга-ТАВ".



1 декабря 2019 года.

9-00. Матч за 5-6 места (А3 - В3). 55+

9-40. Матч за 5-6 места (А3 - В3). 45+

10-20. Полуфинал № 1 (А1 - В2). 55+

11-00. Полуфинал № 2 (В1 - А2). 55+

11-40. Полуфинал № 1 (А1 - В2). 45+

12-20. Полуфинал № 2 (В1 - А2). 45+

13-00. Матч за 3-4 места. 55+

13-40. Матч за 3-4 места. 45+

14-20. Финал. 55+

15-00. Финал. 45+

15-45. Награждение победителей и участников турнира, закрытие соревнований.