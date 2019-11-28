Памяти П.И.Валькевича -2019. Расписание игр

В субботу 30 ноября 2019 года в чебоксарском БУ ЧР "Спортивная школа олимпийского резерва № 7 имени Валерия Ярды" (Центр маунтинбайка) стартует XX Межрегиональный турнир по мини-футболу среди ветеранов памяти полковника П.И. Валькевича.
Команды-участницы на турнире будут разделены не только по группам, но и по возрастным категориям.
В категории 45+ примут участие 6 команд.
Группа А:
1. "ВНИИЭФ" (Саров Нижегородская обл.)
2. "Регион 16" (Елабуга Республика Татарстан)
3. "Крылья" (Чебоксары).
Группа В:
1. "Волга-ТАВ" (Чебоксары)
2. "Маяк" (Киров)
3. "Симбирск" (Ульяновск).
В турнире среди ветеранов 55 лет и старше также примут участие 6 команд:
Группа А:
1. "Локомотив" (Москва)
2. "Союз" (Чебоксары)
3. "Текстильный край (Ивановская область)
Группа В:
1. "Волга" (Чебоксары)
2. "Динамо" (Ульяновск)
3. "Дружба" (Йошкар-Ола).
Расписание игр турнира:
30 ноября 2019 года.
10-00. "Волга" - "Дружба".
10-40. "Союз" - "Текстильный край".
11-20. "Дружба" - "Динамо".
12-00. "Локомотив" - "Союз".
12-40. "Динамо" - "Волга".
13-20. "Текстильный край" - "Локомотив".
14-00. Открытие турнира.
14-30. "ВНИИЭФ" - "Крылья".
15-10. "Волга-ТАВ" - "Симбирск".
15-50. "Регион 16" - "ВНИИЭФ".
16-30. "Симбирск" - "Маяк".
17-10. "Крылья" - "Регион 16".
17-50. "Маяк" - "Волга-ТАВ".
1 декабря 2019 года.
9-00. Матч за 5-6 места (А3 - В3). 55+
9-40. Матч за 5-6 места (А3 - В3). 45+
10-20. Полуфинал № 1 (А1 - В2). 55+
11-00. Полуфинал № 2 (В1 - А2). 55+
11-40. Полуфинал № 1 (А1 - В2). 45+
12-20. Полуфинал № 2 (В1 - А2). 45+
13-00. Матч за 3-4 места. 55+
13-40. Матч за 3-4 места. 45+
14-20. Финал. 55+
15-00. Финал. 45+
15-45. Награждение победителей и участников турнира, закрытие соревнований.