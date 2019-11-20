Первый тур сенсаций не преподнес

В минувшие выходные состоялись игры первого тура в высшем и первом дивизионах чемпионата и первенства Чувашской республики по мини-футболу. По причине участия четырех чувашских команд в Открытом Кубке МФС «Приволжье» по мини-футболу, в вышке были сыграны всего 2 игры из 5 запланированных.

В матче открытия кугесьский «Бурилы-Ротор», проигрывая после первой половины 0:1, одержал волевую победу над будущими педагогами из ЧГПУ – 3:1. В другом матче динамовцы заставили понервничать своих болельщиков и едва не потеряли очки в матче с дебютантом – СК «Воля». На гол динамовца Евгения Проталионова, «Воля» ответила своим точным ударом в исполнении Дмитрия Ленгесова. Для сотворения сенсации тренькассинцам не хватило всего пару минут. Артем Бычков на 48-й минуте все же смог перевесить чашу в пользу бело-голубых и принести своей команде первые 3 очка в чемпионате.

Мини-футбол - 2019. Высший дивизион. 1 тур. ЧГПУ – Бурилы-Ротор – 1:3, Динамо – СК Воля – 2:1.

В первом дивизионе все игры были сыграны, согласно расписанию. Неожиданных результатов первый тур зрителям не преподнес, поэтому ограничимся лишь сухой статистикой.

Мини-футбол - 2019. Первый дивизион. 1 тур. Звезда-ИЗВА – СК Комплект21 – 3:6, Рать – Элара – 5:2, LEGION– МФК Дерби – 3:3, ФК Чурачики – Спектр – 6:2, Романа – Факел – 2:1.