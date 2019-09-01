Встреча с Никитой Симоняном

В ходе беседы были затронуты проблемы ветеранского футбола, самой насущной из которой является полное его отсутствие финансирования на государственном уровне. Поэтому его поддержание на должном уровне держится на таких энтузиастах как Владимир Мочалов, Василий Антонов, Александр Матвеев, Олег Ермаков (применительно к нашей республике). Так же был затронут вопрос об участии ветеранской команды из Чувашии в финальном турнире Первенства России по футболу среди ветеранов в возрастной категории 50+, который состоится в период с 30 сентября по 6 октября 2019 года в Адлере на базе спортивного комплекса имени Александра Карелина. Никита Павлович очень обрадовался тому, что команда ветеранов из Чувашии "С.С.С.Р" (Союз Сильных Смелых Решительных) примет участие в данном соревновании и пообещал личным присутствием поддержать ее. Далее он с теплотой вспомнил, что 20 лет назад (в 1999 году) приезжал в Чебоксары на Кубок России по футболу среди ветеранов в возрастной категории 40+ на призы ОАО "Честр" (напомним, что победу в том турнире одержали хозяева - чебоксарский "Честр"). В заключении Дмитрий Володарский вручил метру советского и российского футбола ежегодный календарь-справочник "Ветеранский футбол Чувашии. Итоги сезона 2018 года" с благодарственной подписью Министра физической культуры и спорта Чувашской Республики Михаила Богаратова, а также картину "Арарат" заслуженного художника России, народного художника Чувашии Миши Григоряна. Никита Павлович в свою очередь передал руководителю чувашского спорта и народному художнику свою книгу "Футбол - только ли игра?" об истории создания отечественного футбола, а также памятный вымпел.

Напомним, что Никита Павлович Симонян родился 12 октября 1926 года в городе Армавир и является легендой советского футбола. Как игрок: 4-кратный чемпион СССР (1952, 1953, 1956, 1958 г.г.), 2-кратный обладатель Кубка СССР (1950, 1958 г.г.), победитель 1-й Спартакиады народов СССР (1956 г.), чемпион Олимпийских игр 1956 г. в Мельбурне; как тренер: 3-кратный чемпион СССР (1962, 1969, 1973 г.г.), 4-кратный обладатель Кубка СССР (1963. 1965, 1971, 1973 г.г.). Заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер СССР, кавалер орденов Трудового Красного знамени, "Знак Почета", "Дружбы" и За заслуги перед Отечеством III степени", кавалер Олимпийского ордена и ордена ФИФА "За заслуги".

29 августа 2019 года Дмитрий Володарский в республиканском Доме Правительства был принят Министром физической культуры и спорта ЧР Михаилом Богаратовым по итогам поездки в Москву и встречи с Н.П. Симоняном. Михаил Викторович поблагодарил Дмитрия за исполненную миссию и пожелал дальнейших успехов на футбольных полях, а также пообещал принять личное участие в качестве игрока в финальном турнире Первенства России по футболу среди ветеранов 50+ в Адлере. Также он отметил, что недалее как 22 февраля 2019 года на внеочередной Конференции РФС (по выборам Президента РФС) плодотворно общался с Никитой Павловичем Симоняном и был просто поражен его неиссякаемой жизненной энергии.