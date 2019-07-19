У ветеранов определились финалисты Кубка

В среду на стадионах "Труд" и "Энергия" состоялись игры 1/2 финала Кубка Чувашии по футболу среди ветеранов.

Свой первый матч в рамках этого турнира проводила чебоксарская "Волга" (напомним, что "Сталь" отказалась от участия). В гости к финалисту прошлого розыгрыша приехал ядринский "Рубин" и неожиданно для многих дал бой более именитому сопернику. Гол Алексея Князева в середине первого тайма так и остался единственным в матче. Стоит отметить, что гости имели два прекрасных момента изменить счет в матче, но в обоих случаях волжан спасал их голкипер Альберт Сабиров.

В другом матче на стадионе "Энергия" чебоксарские "Крылья" принимали действующего обладателя трофея - новочебоксарский "Комплект21". Забив быстрый гол, новочебоксарцы уверенно довели матч до победы, поразив ворота хозяев еще дважды.

Таким образом, 10 августа в финале ветеранского Кубка встретятся "Волга" и "Комплект21".