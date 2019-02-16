Спортивная страховка
"Крылья" на вершине

Одержав победу над "Волгой" со счетом 2:0, чебоксарские "Крылья" за тур до окончания Открытого первенства г. Чебоксары по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет обеспечили себе первое место. Второе место - у чебоксарской "Волги", третье место досталось С.С.С.Р.

Итоговая турнирная таблица открытого первенства города Чебоксары среди ветеранов старше 50 лет

По итогам соревнований были определены лучшие игроки турнира. Лучшим вратарем стал Геннадий Прокопьев из С.С.С.Р. Лучшим бомбардиром с 4 голами стал игрок чебоксарской "Волги" Дмитрий Володарский. Ну, а лучшим игроком Первенства признали Сергея Верхунова из "Крыльев".

Лучшие игроки открытого первенства города Чебоксары среди ветеранов старше 50 лет 2019 года

1 место - "Крылья" Чебоксары

Крылья Чебоксары старше 50 лет 2019 год

2 место - "Волга" Чебоксары

Волга Чебоксары старше 50 лет 2019 год

3 место - С.С.С.Р. Чебоксары

СССР Чебоксары старше 50 лет 2019 год

Вернуться назад

  • Просмотров: 142
  • Дата: 16-02-2019 |

Copyright 2009-2019 Футбол Чувашии
По вопросам размещения рекламы на сайте обращаться по тел. +7 (927) 840-82-59, email: fch21@mail.ru
Яндекс.Метрика