"Крылья" на вершине

Одержав победу над "Волгой" со счетом 2:0, чебоксарские "Крылья" за тур до окончания Открытого первенства г. Чебоксары по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет обеспечили себе первое место. Второе место - у чебоксарской "Волги", третье место досталось С.С.С.Р.

По итогам соревнований были определены лучшие игроки турнира. Лучшим вратарем стал Геннадий Прокопьев из С.С.С.Р. Лучшим бомбардиром с 4 голами стал игрок чебоксарской "Волги" Дмитрий Володарский. Ну, а лучшим игроком Первенства признали Сергея Верхунова из "Крыльев".

1 место - "Крылья" Чебоксары

2 место - "Волга" Чебоксары

3 место - С.С.С.Р. Чебоксары