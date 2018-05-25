|Взрослые. Высший дивизион
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Химик-Август
|3
|9
|2
|БоМиК
|3
|9
|3
|Ротор
|2
|6
|4
|СШ по футболу
|3
|6
|5
|Волга-ТАВ
|2
|3
|6
|Спартак
|1
|3
|7
|ФК Шумерля-ШЗСА
|3
|3
|8
|ФК Чурачики
|3
|0
|9
|ФК Ибреси
|3
|0
|10
|Бурилы
|3
|0
|турнирная таблица
|календарь игр
|Бомбардиры. Итоги
|Шалин Роман // Химик-АВГУСТ
|11 (1)
|Донцов Павел // БоМиК
|5 (0)
|Краснов Николай // СШ по футболу
|3 (0)
|Первенство. Ветераны 40+
|М
|Команда
|И
|О
|1
|Крылья
|3
|9
|2
|Динамо
|3
|9
|3
|Волга
|3
|7
|4
|Комплект21 (Новочебоксарск)
|3
|7
|5
|ФК Ибреси
|3
|7
|6
|Факел (Красноармейское)
|3
|6
|7
|Сталь
|3
|5
|8
|Волга-ТАВ-Чубаево
|2
|3
|9
|ФК Янтиково-Локомотив
|3
|2
|10
|Темп (Батырево)
|3
|1
|11
|Заря (Новочебоксарск)
|2
|0
|12
|Рубин (Ядрин)
|2
|0
|13
|Цивиль (Цивильск)
|3
|0
|14
|Энергия
|3
|0
|турнирная таблица
|Бомбардиры
|Абрамов Николай // Динамо
|5 (0)
|Князев Алексей // Волга
|5 (1)
|Никоноров Виктор // Динамо
|4 (0)
|Кураков Леонид // Крылья
|4 (1)
Футбол будет и на Троицу
В субботу 26 мая обе наши команды проведут свои матчи на российской арене. Очередной тур Первенства пришелся на День Химика, который традиционно с размахом и по-домашнему отмечают в Вурнарах. После домашнего конфуза в прошлом туре вурнарцы просто обязаны порадовать своих болельщиков и руководство, в лице генерального директора Ускова Александра Михайловича, не только красивой игрой, но и результатом. А в Чебоксарах, в рамках 3 тура Кубка МФС "Приволжье", молодых футболистов "Чувашии" проэкзаменует лидер группы "С" - "Дзержинск-ТС". Начало матчей: в Вурнарах - в 15:00, в Чебоксарах ("Труд") - в 16:00.
- Раздел: Всероссийские соревнования
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- Автор: admin
- Просмотров: 230
- Дата: 25-05-2018
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