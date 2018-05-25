Футбол будет и на Троицу

В субботу 26 мая обе наши команды проведут свои матчи на российской арене. Очередной тур Первенства пришелся на День Химика, который традиционно с размахом и по-домашнему отмечают в Вурнарах. После домашнего конфуза в прошлом туре вурнарцы просто обязаны порадовать своих болельщиков и руководство, в лице генерального директора Ускова Александра Михайловича, не только красивой игрой, но и результатом. А в Чебоксарах, в рамках 3 тура Кубка МФС "Приволжье", молодых футболистов "Чувашии" проэкзаменует лидер группы "С" - "Дзержинск-ТС". Начало матчей: в Вурнарах - в 15:00, в Чебоксарах ("Труд") - в 16:00.